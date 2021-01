Janša Kordišu: »Vi potrebujete psihiatrično pomoč«

Osebno obračunavanje s političnimi nasprotniki

Janez Janša in Miha Kordiš včeraj med besednim spopadom v Državnem zboru

© YouTube

Včerajšna seja v Državnem zboru je minila v znamenju notoričnih žalitev, bržkone ene hujših v zadnjih letih, ki jih je premier usmeril v poslanca Levice Miho Kordiša in kasneje še v Luko Mesca.

Prvi je Janši v razpravi očital sodelovanje s kriminalnimi združbami, predsednik pa mu je odvrnil, da se bo kot »začasni zdravstveni minister pozanimal pri pristojnih institucijah, kako pomagati takim, ki trosijo takšne nebuloze«. Zlorabil je svojo začasno vlogo ministra za zdravje po tistem, ko je odstopil Tomaž Gantar, izkoristil priložnost in svojo toksičnost skanaliziral v cinično in sarkastično duhovičenje, ki ga je prepoznavno ad hominem usmeril v Kordiša.

V slogu, ki sem ga ravnokar opisal kot dominantno komponento v retoričnih manirah oblasti, kot njen nenasitni cinizem.

Janša vabi na svojo kliniko

Kordiš je s svojim nastopom po prvi žaljivi repliki sicer mirno nadaljeval, toda niti v drugo mu Janša ni namenil vsebinskega pojasnila. Poslanec je resda ostro zastavljal svoja vprašanja, omenjal sodelovanje oblasti s kriminalnimi združbami, Roka Snežiča in vsesplošno privatizacijo, trdil je tudi, da se odvija nelegalna in legalizirana korupcija pod stranko SDS.

Nanj se je nato v drugi repliki Janša odzval še bolj cinično in povedal, da »k prejšnjemu odgovoru na podobno vprašanje lahko dodam samo to, da gre očitno za urgentni primer«. Nato je poskusil še poduhovičiti s pošiljanjem poslanca na kliniko: »Bom preveril, ali imam v svoji kliniki v Avstraliji še kaj prostora na oddelku.«

»Bom preveril, ali imam v svoji kliniki v Avstraliji še kaj prostora na oddelku.« Janez Janša, premier

Ob svoji žaljivi repliki si je prislužil aplavz dela sebi naklonjenih poslancev, kar veliko pove o politični kulturi tega trenutka, na koncu pa so zaradi žaljivega odgovora sejo obstruirali poslanci Levice, ki so prostor tudi protestno zapustili.

DC4yLLaTbX0

Na avstralsko kliniko poslal še Luko Mesca

A to je le en vidik problematičnosti, ki jo je po tihem opazoval predsednik parlamenta Igor Zorčič in pričakovano kasneje bolj problematiziral Kordiša, ne Janšo, s čimer je naravnost legitimiral sovraštveni govor. Zorčič je zavzel perverzno pozicijo »Kar seješ, to žanješ«, kot se je izrazil kasneje v studiu ob Urošu Slaku na POP TV, kar je značilna pahorjanska pozicija: brez stališča in brez obsodbe.

Še več, nekaj ur zatem je premier, očitno opogumljen tudi s dotedanjo medijsko tematizacijo, ki je hitro zavzela prazno poročevalsko ekvidistanco, saj se novinarji spet niso spustili v vrednotenje dogajanja, na kliniko poslal še Luko Mesca: »Tako mlad, pa @LukaMesec že tak lažnivec. Ravnokar na kliniko v Avstraliji poslana že druga rezervacija danes.«

Janšev tvit, v katerem razglaša poslanca za lažnivca in ga pošilja na kliniko

© IN MEDIA RES / Twitter

»Tako mlad, pa @LukaMesec že tak lažnivec. Ravnokar na kliniko v Avstraliji poslana že druga rezervacija danes.«



Janez Janša na Twitterju

Vlada o ‘kliničnih’ dejstvih

Omenjeni žalitve in osebne diskreditacije nikakor niso sovražni govor, kot povsem napačno ponavlja tudi del stroke in medijev, ne zgolj politike, so pa oblika ekstremnega sovraštvenega govora, ki je že po sebi ultimativen problem, ki ga kar ne želimo rešiti. A včeraj ni ostalo le pri tem.

Naslednji vidik so piarovska stališča Vlade Republike Slovenije. Ta se že nekaj časa diči s posebnimi grafikami, s katerimi poudari izjave premierja ali ministrov, jih jemlje v obran in obračunava z nasprotniki. Tokrat se je, seveda ne prvič, odločila sekundirati v »sporu« med Janšo in Kordišem, čeprav najbrž za to, kot nikoli poprej, pisci nimajo prav nobenega pooblastila. Vse po načelu: »Vlada Republike Slovenije, to je Janez Janša«, pri čemer v strankah Nove Slovenije in SMC pridno molče kolaborirajo.

Že pred dnevi smo opazili, da se je na ta način vlada zatekla v novo formo delovanja in se sedaj predstavlja tudi kot nekdo, ki skrbi za medijsko opismenjevanje in vzgojo na družbenih omrežjih. Pod ključnikom »stop dezinformacijam« se je vpletla in komentirala dogajanje, ob tem pa v rdeče-modri grafiki navedla domnevno lažno vest, fake news, in ga kontrastirala z »dejstvom«. Se pravi: pred nami se po novem odvija nekakšen fact-checking format objav, vlada menda skrbi za preverjanje dejstev, seveda tistih, ki bi lahko prizadela njo ali premierja. Potencialno nevarnih zanjo, seveda, nikakor ne katerih drugih.

Boj proti lažem kot krinka za propagando

Takoj ugotovimo, da je takšen format objav zgolj paravan – vladi ne gre za medijsko izobraževanje, temveč zgolj za izvajanje svoje propagande pod krinko skrbi za pravilno informiranje. Grda zloraba žal vodi do popolnega razvrednotenja tistih, ki se z opismenjevanjem in preverjanjem dejstev znotraj preiskovalnega novinarstva res ukvarjajo.

Vladina dvojna zloraba: zdaj še skozi zlorabo domnevnega boja proti lažem

© IN MEDIA RES / Twitter

Tokrat je za fake news vlada razglasila Facebook zapis poslanca Luke Mesca: NOV DAN, NOVO DNO. Janša Kordišu: »G. Kordiš, vi potrebujete psihiatrično pomoč«.(To je bil odgovor na vprašanje, kako je lahko Rok Snežič, znan davčni utajevalec, nedavno izgnan iz BiH, še vedno svetovalec vlade za davčno politiko.)

Skrivanje za namigom

Kot vidimo, je Mesec dejansko uporabil parafrazo in ne natančne dikcije: Janševe besede je razumel kot namig, da Kordiš potrebuje psihiatrično pomoč. Drugačno branje niti ni možno. To so potem na vladi vzeli za napačen citat, za laž, in njegov zapis v grafiki kontrastirali z nečim, kar sami štejejo za »dejstvo«. In kaj po mnenju slovenske vlade lahko opišemo z njim? No, zgolj pošiljanje na kliniko. Tako prepoznamo trik, Janša je uporabil aluzijo, namig ali innuendo, toda nobenega dvoma ne more biti, da omemba klinike, urgenca in oddelka neposredno namigujejo na to, kar je Mesec tudi pravilno povzel in bil kasneje še sam poslan na kliniko v Avstraliji. Povedalo drugače: predsednik vlade se mora pretvarjati, da česa takšnega ni povedal ali želel povedati, a obenem je računal natanko z načinom, kako bo sporočilo pri javnosti razumljeno in je tudi bilo: kot cinična žalitev in pošiljanje nekoga k psihiatru.

Edina dejstvenost, ki nastopa v odzivu, je zgolj žalitev ad hominem: dejstvo nam opiše stanje stvari in običajno resnični stavki ustrezajo prav dejstvom. Vlada Republike Slovenije torej razglaša za dejstvo, da poslanec Miha Kordiš potrebuje klinično zdravljenje.

Se morda zavedamo, kaj se dogaja pred našimi očmi? In kam bomo ob takšnem tempu potonili ob vsej anemičnosti opozicije in medijev? Naj pomagam, gre za prelomen trenutek, ko se je oblast, zelo dobesedno, v svoji najhujši obliki pod krinko zagovora »dejstev« in pretvezo medijskega opismenjevanja lotila grobega osebnega obračunavanja s političnimi nasprotniki.

**Zapis je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**