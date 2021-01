Klasike kot avdio knjige

Spotify je razširil domet še na avdio knjige in ponudil devet klasik, ki jih prebirajo znane osebnosti, kot sta Hilary Swank in Forest Whitaker

Švedski ponudnik pretočne glasbe Spotify je razširil domet še na avdio knjige in ponudil devet klasik, ki jih prebirajo znane osebnosti, kot sta igralca Hilary Swank in Forest Whitaker. Med klasikami v avdio različicah so Frankenstein avtorice Mary Shelley, Prepričevanje Jane Austen in Prebujenje Kate Chopin, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Spotify je znan predvsem kot ponudnik pretočne glasbe, a se s pomočjo podcastov uspešno širi od leta 2019, nedavno pa je začel razvijati sekcijo avdio knjig. Pri Spotifyju so za AFP dejali, da so avdio izdaje klasikov sprva testno lansirali, da bi svojim uporabnikom ponudili novo izkušnjo.

Maja 2020 so po poročanju AFP ponudili avdio različico knjige Harry Potter in kamen modrosti J. K. Rowling, med tistimi, ko so brali na posnetku, pa je bil tudi igralec Daniel Radcliffe, ki je igral Potterja v filmih o priljubljenem mladem čarovniku.

Nedavno pa so ponudbo avdio knjig razširili z devetimi klasikami, med katerimi je poleg že omenjenih Frankensteina, Prepričevanja in Prebujanja tudi avtobiografija Pripoved o življenju Fredericka Douglassa, ki jo bere Whitaker.

Avdio knjige so po poglavjih razdeljene v epizode in so brezplačno dostopne vsem, še navaja AFP.