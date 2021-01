V vrtce se je vrnilo od 60 do 70 odstotkov otrok

Predsednica skupnosti vrtcev sicer pričakuje, da se bo več otrok v vrtce vrnilo prihodnji teden. Ocenjuje tudi, da so nekateri starši izkoristili možnost, da otroka še naprej obdržijo v domačem varstvu.

V vrtce v devetih regijah so se danes po več tednih zagotavljanja le nujnega varstva ponovno lahko vrnili vsi otroci. Po prvih podatkih Skupnosti vrtcev Slovenije se je večinoma vrnilo od 60 do 70 odstotkov otrok, je za STA povedala predsednica skupnosti Janja Bogataj. Več otrok naj bi se v vrtce vrnilo prihodnji teden.

Pred današnjim odprtjem vrtcev za vse otroke v devetih regijah, v katerih je bila prejšnji teden epidemiološka slika boljša, so zaposleni opravili testiranje s hitrimi testi na novi koronavirus. Večina je testiranje opravila v ponedeljek, ponekod, denimo del zaposlenih v Vrtcu Škofja Loka, pa so ga opravili danes zjutraj.

Glede na rezultate testiranj, o čemer skupnosti poročajo ravnatelji in ravnateljice vrtcev iz vse Slovenije, Bogataj pravi, da vrtci zagotovo niso tisti, kjer bi bilo veliko okuženih. Seznanjena je z enim primerom, kjer naj bi testiranje pokazalo okužbo z novim koronavirusom pri štirih strokovnih delavkah, pri ostalih pa ravnatelji večinoma pišejo, da okužb ni bilo.

"To nas izjemno veseli, tako da smo vrtci lahko danes na široko odprli vrata in smo tudi začeli z dejavnostjo v polnem obsegu," je povedala Bogataj. V vrtce se je večinoma vrnilo od 60 do 70 odstotkov otrok, kar je malenkost manjši delež kot sicer v zimskem času, ko so pogosta respiratorna obolenja in je v vrtcih večja odsotnost otrok.

"Vrtci zagotovo niso tisti, kjer bi bilo veliko okuženih. Seznanjena sem z enim primerom, kjer naj bi testiranje pokazalo okužbo z novim koronavirusom pri štirih strokovnih delavkah, pri ostalih pa ravnatelji večinoma pišejo, da okužb ni bilo."



Janja Bogataj,

predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

Tudi dodatno zbrani podatki skupnosti vrtcev kažejo, da je bil delež prisotnih otrok večinoma v omenjenem razponu med 60 in 70 odstotki, je pa nekaj vrtcev tudi z višjim deležem, denimo Vrtec Bled, kjer je bilo danes prisotnih 80 odstotkov vseh otrok, nekaj manj, 77 odstotkov, jih je bilo v Vrtcu Slovenska Bistrica, je povedala Bogataj.

Vzgojiteljice danes po besedah Bogataj, ki je ravnateljica Vrtca Škofja Loka, poročajo, da so predvsem starejši otroci veseli, da si imajo veliko povedati, pri mlajših pa se še pojavljajo stiske, tako da tem namenijo tudi nekoliko več pozornosti.

V vrtce se lahko vrnejo le zdravi otroci, ob vstopu v vrtec pa morajo starši nositi maske, maske imajo tudi strokovne delavke. Nekoliko več bo v vrtcih zračenja prostorov, prav tako vrtci izvajajo druge pričakovane preventivne ukrepe.

V Združenju ljubljanskih vrtcev po besedah njegove predsednice Suzane Antič podatkov o današnji zasedenosti v ljubljanskih vrtcih še nimajo, v Vrtcu Trnovo, kjer je ravnateljica, pa imajo danes okoli 70-odstotno zasedenost. V ponedeljek in v preteklih dneh je bila ta 46-odstotna.

Sicer pa se danes zanje ni veliko spremenilo, saj je vrtec, sicer v omejenem obsegu, odprt ves čas. "Kar je danes novega, je dodatno veselje, ki so ga prinesli otroci, ki so po daljšem času znova prišli v vrtec," je dejala. Oddelkov ne delijo in ostajajo homogeni, jih pa ne združujejo med seboj.

V Vrtec Škofja Loka je danes prišlo 64 odstotkov vseh vključenih otrok, malenkost nižji je delež otrok v žalskih vrtcih. Vanje se je vrnilo 533 od vključenih 856 otrok, kar predstavlja 62 odstotkov vseh.

Podatka, da si starši ne bi upali pripeljati otrok, ravnateljica Vrtcev Žalec Natalija Starič-Žikić nima, predvideva pa, da bodo ostali starši pripeljali otroke v prihodnjem tednu.

Testiranje zaposlenih s hitrimi testi na novi koronavirus so opravili v ponedeljek popoldne. In med vsemi 111 opravljenimi testi je bil le eden pozitiven, tako da so delo lahko organizirali, kot so načrtovali pred testiranjem, je za STA še pojasnila ravnateljica Vrtcev Žalec.

"V vrtcu je danes zelo prijetno vzdušje. Otroci so se razveselili srečanja z vrstniki in vzgojitelji. Pri nekaterih mlajših otrocih je bilo stisko zaznati le v jutranjih urah, pri slovesu od staršev."



Irena Hren,

ravnateljica celjskega Vrtca Tončke Čeč

Delo v Vrtcu Murska Sobota je po besedah ravnatelja Boruta Anželja steklo brez posebnih zapletov. Ugotavljajo, da so se otroci z veseljem vrnili v vrtec ter da so med epidemijo pogrešali vrstnike. Od 119 testiranih oseb je bila na hitrem testu pozitivna zgolj ena. V vrtec se je danes vrnilo 429 otrok oz. slabih 65 odstotkov vseh vpisanih. Večjega izpada kadra zaenkrat nimajo, posamezne primere pa rešujejo po ustaljenem protokolu z notranjo reorganizacijo. Primerov, da se kdo od zaposlenih ne bi želel testirati, niso zaznali.

V celjskem Vrtcu Tončke Čeč je danes prisotnih dobrih 58 odstotkov otrok, kar je 360 od 614 vključenih otrok, je za STA pojasnila ravnateljica tega vrtca Irena Hren. S februarjem pričakuje okoli 65 odstotkov otrok. Nekaj staršev je vrtec obvestilo, da so doma na čakanju na delo, zato bodo otroke še obdržali doma.

"V vrtcu je danes zelo prijetno vzdušje. Otroci so se razveselili srečanja z vrstniki in vzgojitelji. Pri nekaterih mlajših otrocih je bilo stisko zaznati le v jutranjih urah, pri slovesu od staršev," je povedala Hren.

Testiranje s hitrimi testi so v ponedeljek opravili vsi strokovni delavci, ki so danes prisotni na delu. Za zdaj je število prisotnih otrok takšno, da so lahko z razpoložljivim kadrom uredili ustrezno organizacijo dela, je še dodala Hrenova.