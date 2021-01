Predsednik otroke pozval, naj ostanejo doma in gledajo televizijo

»Pred televizorji so lahko cel dan«

"Pojdite nazaj domov," je ukazal filipinski predsednik Rodrigo Duterte

© Pixabay

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je otrokom dejal, naj ne zapuščajo svojih domov, ampak naj raje gledajo televizijo. Ne želi namreč, da bi se okužili z britanskim sevom novega koronavirusa.

Prepoved odhoda od doma za vse otroke in starejše je v večjem delu Filipinov v veljavi že od začetka pandemije covida-19. Številni starši so sicer kršili pravila in so otrokom dovolili, da so se igrali v parkih ali na ulici. Družine pa niso obiskovale nakupovalnih centrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V petek je vlada odločila, da bodo lahko otroci od 10. do 14. leta starosti od februarja znova zapustili domove. Minister za trgovino Ramon Lopez je v ponedeljek dejal, da bo to okrepilo potrošnjo, kar bo pripomoglo k oživitvi gospodarstva.

Vendar pa je Duterte nekaj ur po ministrovi izjavi sporočil, da zavrača odločitev vlade. "Pojdite nazaj domov," je dejal predsednik. "Pred televizorji so lahko cel dan," je povedal.

Kot je dejal, ne želi, da bi se otroci okužili z britanskim sevom novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiv od drugih doslej znanih. V državi so doslej potrdili 17 okužb s tem sevom, med okuženimi pa so tudi trije otroci.

