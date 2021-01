Levica za odpoklic veleposlanika

"Namesto da bi podprl to enkratno priložnost, za katero veleposlaništvo ni porabilo niti evra, jo s svojim delovanjem še označuje za protislovensko," so zapisali v Levici

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec

© Borut Krajnc

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je danes vlado pozval, naj odpokliče slovenskega veleposlanika v Rimu Tomaža Kunstlja, ker da skuša skupaj z ministrstvoma za kulturo in zunanje zadeve preprečiti sodelovanje Zdenke Badovinac in Moderne galerije pri razstavi z rimskim muzejem MAXXI.

Gre za razstavo z naslovom Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije, ki jo kurira Zdenka Badovinac na povabilo umetniškega direktorja italijanskega Nacionalnega muzeja sodobne umetnosti 21. stoletja MAXXI Hou Hanruja. Na razstavi sodeluje več kot 50 umetnikov iz držav bivše Jugoslavije, 14 pa jih je iz Slovenije.

Razstava naj bi bila sicer postavljena že leta 2018, a so zaradi organizacijskih težav in pandemije odprtje večkrat preložili.

Slovenski veleposlanik v Rimu pa je v depeši, ki smo jo je prejšnji teden razkrili v Mladini, izrazil nasprotovanje razstavi, in sicer predvsem zato, ker da je projekt povezan s tematiko nekdanje Jugoslavije in bi bila zato podpora razstavi v letu, ko Slovenija obeležuje 30. obletnico osamosvojitve, neprimerna.

"Kot veleposlanik bi moral skrbeti za kulturno diplomacijo, kar sodelovanje slovenske kustosinje in umetnikov iz Slovenije na razstavi v nacionalnem italijanskem muzeju nedvomno je. A namesto da bi podprl to enkratno priložnost, za katero veleposlaništvo ni porabilo niti evra, jo s svojim delovanjem še označuje za protislovensko."

V Levici menijo, da je skušal Kunstelj s tem "onemogočati avtonomijo, delo in mednarodno sodelovanje" Badovinec, ki je ugledna in mednarodni priznana strokovnjakinja. Dejanje Kustlja v Levici označujejo za "precedens brez primere". "Vmešavanje politike v strokovno kulturno-umetniško sfero tujih umetnostnih inštitucij, posameznikov in državljanov je kratenje človekove svobode in temeljnih človekovih pravic," poudarjajo in dodajajo, da gre za "napad na temeljne vrednote kulture, civilizacije in demokracije".

Menijo, da je veleposlanik s tem povzročil škodo ugledu slovenske diplomacije in tudi celotne države. "Kot veleposlanik bi moral skrbeti za kulturno diplomacijo, kar sodelovanje slovenske kustosinje in umetnikov iz Slovenije na razstavi v nacionalnem italijanskem muzeju nedvomno je. A namesto da bi podprl to enkratno priložnost, za katero veleposlaništvo ni porabilo niti evra, jo s svojim delovanjem še označuje za protislovensko," so v Levici zapisali v pobudi za njegovo odstavitev.