»V enem mesecu ne bo mogoče cepiti vseh starejših in ogroženih«

Družinski zdravniki ob cepljenju bolnike prosijo za potrpežljivost

© Pixabay

Zdravniki družinske medicine ob začetkih cepljenja proti covidu-19 prosijo bolnike za razumevanje in potrpežljivost. "Upoštevati je treba predpisan prednostni vrstni red, saj so količine cepiva omejene. Zavedati se moramo, da v enem mesecu ne bo mogoče cepiti vseh starejših in ogroženih," je vrh stroke družinske medicine zapisal v izjavi za javnost.

Poudarili so, da so že v prejšnjih mesecih epidemije morali svoje delo in organizacijo dela prilagoditi novim razmeram, saj se je pojavilo več novih zahtev in nalog. "Po svojih najboljših močeh se trudimo, da kljub zahtevni situaciji in preobremenitvam ohranjamo čim večjo dostopnost in na prvi liniji aktivno obravnavamo bolnike s covidom-19 ter vse bolnike z drugimi akutnimi ali kroničnimi težavami," so zapisali.

Veseli jih, da so lahko začeli cepiti proti covidu-19, saj bo z uspešnim cepljenjem kmalu mogoče omejiti zbolevanje. Vse moči so usmerili v čim boljšo organizacijo in izvajanje cepljenja. Pri tem so se posebej izkazali medicinske sestre, zdravstveni tehniki in administrativni delavci.

"Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi, razumevanjem in potrpežljivostjo vzdržali še to pomembno obdobje epidemije, ko poteka cepljenje, da bomo izšli iz epidemije s čim manj stiskami med pacienti in tudi med člani naših timov," so zapisali zdravniki družinske medicine.

Izpostavili so, da sta prednostni vrstni red cepljenja ustvarila ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje. "Tega moramo upoštevati, saj so količine cepiva omejene. Vsi se moramo zavedati, da v enem mesecu ne bo mogoče cepiti vseh starejših ljudi in bolnikov iz najbolj ogroženih skupin," so sporočili.

Zato prosijo za azumevanje ter potrpežljivost. Cepljenje se bo nadaljevalo, obljubljeno je, da bo iz tedna v teden na voljo več cepiva.

Izjavo so podpisali predstojnik katedre za družinsko medicino na ljubljanski medicinski fakulteti Igor Švab, predstojnica katedre za družinsko medicino na mariborski medicinski fakulteti Zalika Klemenc Ketiš, predsednica združenja zdravnikov družinske medicine in razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino Danica Rotar Pavlič in podpredsednica strokovnega sveta družinske medicine Davorina Petek.