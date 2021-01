Zorčič: »Še danes nekateri obujajo zlovešče simbole tega mračnega časa in režima«

Predsednik državnega zbora je dejal, da je treba spomin na holokavst ohranjati kot opozorilo in opomin. "Nacionalizmi, nacionalni miti, rasna in verska diskriminacija, deljenje na nas in njih še niso končali na smetišču zgodovine," je poudaril.

Spomenik žrtvam holokavsta

© Pixabay

Predsednik državnega zbora (DZ) Igor Zorčič (SMC) je ob dnevu spomina na žrtve holokavsta poudaril, da je treba spomin na to ohranjati kot opozorilo in opomin. Ob tem je dejal, da je ob trenutni pandemiji covida-19 zaskrbljujoče večanje nezadovoljstva in nestrpnosti, kar podpihuje nevarna negativna čustva. Poslanci so se žrtvam poklonili z minuto molka.

Po Zorčičevih besedah je 27. januar datum z veliko simboliko. Na ta dan leta 1945 so namreč pripadniki štirih pehotnih divizij Rdeče armade osvobodili nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz, ki še danes velja za simbol zla in nacističnih grozot, saj je bilo v njem umorjenih 1,5 milijona ljudi, med njimi več kot 230.000 otrok, je poudaril ob začetku današnjega nadaljevanja seje državnega zbora.

Druga svetovna vojna bo v zgodovini ostala zapisana tudi in predvsem zaradi izkušnje holokavsta, enega najmračnejših zločinov v zgodovini sodobne civilizacije, je še povedal predsednik DZ. Dodal je, da je nacistični režim pravico do življenja odrekel vsem, ki jih je zaznamoval za manjvredne.

"Zavedati se moramo, da kljub strahotni izkušnji druge svetovne vojne vzroki, ki so privedli do te tragedije, še vedno niso zgolj stvar preteklosti. Nacionalizmi, nacionalni miti, rasna in verska diskriminacija, deljenje na nas in njih še niso končali na smetišču zgodovine. Še danes nekateri obujajo zlovešče simbole tega mračnega časa in režima," je povedal Zorčič.

Igor Zorčič

Kot je poudaril, so ob krizah zadnjega desetletja na površje splavale nove oblike nestrpnosti, rasizma, ksenofobije in sovražnosti. "V primežu pričujoče epidemije pa je zlasti zaskrbljujoče večanje nezadovoljstva, nestrpnosti, negotovosti, ki smo jim priča iz dneva v dan in le še podpihujejo in krepijo nevarna negativna čustva," je izpostavil.

Ohranjanje spomina na žrtve in grozote druge svetovne vojne po njegovem mnenju ni lahko. A naša odgovornost je, da ta spomin zaradi vse večje časovne oddaljenosti in poslavljanja generacij ne zbledi, da ga ohranimo kot opozorilo in opomin, je še povedal Zorčič.

Kljub danim obljubam in zavezam po njegovih besedah človeštvo vedno znova dokazuje, da nauk zgodovine ni dovolj prepričljiv. Pri tem je omenil genocida v Ruandi in Srebrenici.

"Življenje gre naprej. Z optimizmom nas navdaja dejstvo, da mlade generacije niso zastrupljene s travmami in sovraštvi predhodnih generacij," je dejal. "Prav je, da živijo polno, normalno življenje, brez opisanih senc preteklosti, saj to pomeni, da je zmagalo upanje," je še povedal predsednik DZ.

