Na Hrvaškem 1. februarja sproščanje ukrepov

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo je napovedal, da bodo s 1. februarjem zagotovo omilili določene ukrepe, glede na tom da beležijo občutno znižanje na novo okuženih v primerjavi s sredino decembra lani

Krunoslav Capak

Hrvaški učenci višjih razredov osnovnih šol se bodo verjetno s 1. februarjem pridružili mlajšim šolarjem in dijakom zaključnih letnikov srednjih šol v šolskih klopeh, je v torek zvečer v okviru načrtov sproščanja ukrepov v boju proti covidu-19 napovedal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak.

Capak je pogovoru za hrvaško televizijo (HTV) napovedal, da bodo s 1. februarjem zagotovo omilili določene ukrepe, glede na to, da beležijo občutno znižanje na novo okuženih z novim koronavirusom in obolelih s covidom-19 v primerjavi s sredino decembra lani. Kljub temu pa so številke še zmeraj visoke in epidemiološko stanje ni dobro, je dodal.

Vendarle bi se lahko v šole vrnili tudi otroci od petega do osmega razreda, ki se zdaj šolajo na daljavo. "Intenzivni pogovori potekajo tudi o tem, da bi omogočili športne dejavnosti na prostem. Za vse ostalo pa bomo še videli," je še izjavil vodilni hrvaški epidemiolog. Opozoril je, da bo sproščanje ukrepov odvisno tudi od tega, ali se bo na Hrvaškem pojavila katera izmed novih variant novega koronavirusa.

Gostinci pričakujejo, da bo vlada omogočila, da bi tudi bari podobno kot drugi gostinski lokali lahko prodajali vsaj kavo za s sabo. Tudi lastniki telovadnic upajo, da bodo s 1. februarjem lahko znova odprli vrata uporabnikom svojih storitev.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite, je v ponedeljek potrdil, da se pogovarjajo tudi o omilitvi omejitve števila ljudi na posameznih dogodkih. Prav tako je napovedal, da bodo najverjetneje podaljšali obstoječe ukrepe, ko gre za obratovanje trgovin, javni prevoz in vstop v državo.