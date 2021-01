»Lahko pripeljemo še sto kandidatov za mandatarja«

V LMŠ se zavzemajo za čim prejšnjo ponovno vložitev konstruktivne nezaupnice. Predsednik stranke Marjan Šarec pravi, da je bistveno, da bodo imeli 46 glasov in ne to, kdo bo mandatar.

V LMŠ se zavzemajo za čim prejšnjo ponovno vložitev konstruktivne nezaupnice. Če ne bo vložena pred odločanjem o interpelaciji ministra Janeza Ciglerja Kralja, pa se bo na glasovanju o slednji pokazalo, koliko glasov ima dejansko opozicija, pravi prvak LMŠ Marjan Šarec. Za LMŠ je ključno, da se to razjasni in ugotovi, kdo je na kateri strani.

Šarec je v današnji izjavi novinarjem v DZ dejal, da morajo po vloženi interpelaciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ciglerja Kralja slediti še druge interpelacije. "Enotnost Koalicije ustavnega loka (KUL) se vedno pokaže ob glasovanjih in vseh akcijah. Ta enotnost ni bila nikoli ogrožena," je ocenil. Predsednik DeSUS Karl Erjavec pa naj po njegovih navedbah pove, kako je s položajem poslancev DeSUS.

DeSUS je sicer pristopila v KUL, vendar pa strankini poslanci dajejo različna sporočila. V torek so se poenotili, da bodo še naprej delovali v eni poslanski skupini. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicijo, se niso pogovarjali. O prihodnjem delovanju se bodo pogovorili z vodstvom stranke.

Na vprašanje, ali Erjavca še podpira za predsednika morebitne nove vlade, je Šarec danes odgovoril, da ne gre toliko za Erjavca. "Imeli smo kandidata za mandatarja Jožeta P. Damijana, ki se je sam odločil, da se niti ne vidi v tej vlogi. Potem smo se poenotili okoli Erjavca. Lahko pripeljemo še sto kandidatov za mandatarja, a bistveno je, da bo na glasovanju 46 glasov. Na tem delamo," je dejal.

Za LMŠ je najpomembneje, da izvedejo konstruktivno nezaupnico, da se ugotovi, kdo je na kateri strani in koliko jih je dejansko v opoziciji. Kot ugotavlja Šarec, nekateri namreč še vedno sedijo na dveh stolih. Tako zanje ni bistveno, s koliko podpisi bodo konstruktivno nezaupnico vložili. "Res pa je, da so ljudje že utrujeni, naveličani tega, kot sem tudi sam. Če smo že oktobra in novembra v medijih slišali, da je 46 glasov, je normalno, da ljudje od tega nekaj pričakujejo," je ugotavljal Šarec.

Šarec ocenjuje, da je Erjavec storil vse, kar je napovedal, "poslancev pa verjetno ne more prisiliti v nobeno stvar". Zdaj morajo po Šarčevih besedah počakati, da se v DeSUS pogovorijo, kako naprej. Na vprašanje, ali sam čuti kakšno odgovornost za to, da je KUL za poslance DeSUS tako neprivlačen, pa je odgovoril z besedami, da res ne more biti on kriv, če poslanci DeSUS lastnega predsednika ne podprejo za mandatarja.

Predsednica SD Tanja Fajon je danes navedla, da jih dogajanje v DeSUS skrbi. Partnerje KUL je zato pozvala, da vnovič opredelijo strategijo o nadaljnjih korakih oz. cilj zamenjave aktualne vlade.

Erjavec je namreč 19. januarja ob nestrinjanju dela KUL umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. Napovedal je vnovično vložitev konstruktivne nezaupnice takoj, ko bodo prisotni vsi poslanci, ki jo podpirajo.

2xUfViy9Nkw