Ameriška vlada svari pred nevarnostjo napadov domačih desničarskih skrajnežev

Terorizem po ameriško

Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA je v sredo izdalo opozorilo pred nevarnostjo terorističnih napadov domačih desničarskih skrajnežev, ki nasprotujejo novi vladi demokrata Josepha Bidna.

"Informacije napovedujejo, da lahko pride do nasilja s strani ideološko motiviranih nasilnih skrajnežev, ki nasprotujejo vladi in tranziciji predsednika ZDA in imajo druge zamere, ki so jih povzročile laži," je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost ZDA.

"Informacije napovedujejo, da lahko pride do nasilja s strani ideološko motiviranih nasilnih skrajnežev, ki nasprotujejo vladi in tranziciji predsednika ZDA in imajo druge zamere, ki so jih povzročile laži."



Ministrstvo za domovinsko varnost ZDA

Ministrstvo navaja, da so se nasilni protesti nadaljevali tudi po napadu na kongres 6. januarja in se lahko nadaljujejo tudi v prihodnje. Nevarni niso le podporniki nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, ki se ne morejo sprijazniti z njegovim porazom na volitvah, ampak tudi nasprotniki policije, so dodali.

Zaradi napada na kongres so po ZDA doslej aretirali le 150 ljudi, med njimi pripadnike oboroženih skrajnih skupin, preiskave pa se nadaljujejo.

GrmlHjZq_zY

Tsx1HV7SRME