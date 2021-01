Malo sočutja

© Uroš Abram

Ko sva se z Marcelom Štefančičem jr. slišala pred oddajo Studio City, mi je rekel: »Kaj pa več kot 3000 mrtvih, govorijo pa samo o številkah?« Najprej sploh nisem vedela, kaj misli, in sem prosila: »Nikar me ne vprašajte tega. Ne vem, kaj naj odgovorim.« Potem je pojasnil, da ima v mislih sočutje, človeški odziv. In res je. Neverjetno malo sočutja spodbudi ta epidemija oziroma spremlja to epidemijo. S prijateljem sva se v prvih mesecih še veliko pogovarjala, kako umirajo ljudje v domovih za ostarele, ali imajo na voljo zdravila, ki lajšajo težave, ali je osebje vešče terminalne nege. Potem pa se je ta tema izmuznila iz najinih pogovorov.