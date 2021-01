»Rok Snežič in Janez Janša – vtipkajte, pa boste videli«

Zakaj premier Janez Janša poslancem in javnosti noče pojasniti svojih vezi z Rokom Snežičem, pa bi to moral storiti

Fotografije iz mariborske gostilne Trust, slikano decembra 2017, kjer sta se na večerji srečala tudi Janez Janša in Rok Snežič. Fotografija je bila kasneje izbrisana.

© Arhiv Mladine

Janez Janša in Rok Snežič, doktor davčnih utaj, sta se spoznala na Dobu. Da sta bila za konec tedna sostanovalca v zaporu, je Janša decembra 2014 potrdil v intervjuju za revijo Reporter. Bila sta si zelo naklonjena. Snežič je po medijih Janšo opisoval z »odličen sogovornik, pameten in umirjen«, Janša pa je v omenjenem intervjuju o Snežiču dejal: »V tem času sem prebral tudi njegovo knjigo. Slovenski dacarji bi naredili veliko uslugo proračunu in davkoplačevalcem, če bi ga angažirali kot svetovalca proti davčnim utajam.«