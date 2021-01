Ohranjanje pravne države od spodaj

Pravna mreža za varstvo demokracije za boljšo dostopnost pravne pomoči

Če mislite, da ste se po krivici znašli v policijskem postopku, pomoč poiščite na www.pravnamreza.si

© Borut Krajnc

Pred tednom je javnost izvedela, da so se štiri nevladne organizacije (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Danes je nov dan – Inštitut za druga vprašanja in Amnesty International Slovenije) in nekaj posameznikov povezali v Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki je nastala kot odgovor na »nesorazmerno visoke globe zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike, pritiske na medije in civilno družbo, grožnje in kaznovanje javnih uslužbencev, ki se odločijo spregovoriti«.