Varuh človekovih pravic kritičen do omejitve pravice do splava

V luči množičnih protestov za pravice žensk na Poljskem

Adam Bodnar

Poljski varuh človekovih pravic Adam Bodnar je kritičen do sodbe ustavnega sodišča o skoraj popolni prepovedi umetne prekinitve nosečnosti. Utemeljitev sodišča kaže, da država in vlada jemlje ženskam pravico do tega, da bi lahko same odločale o svojem telesu in se jih izpostavlja mučenju, je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V skladu z odločitvijo sodišča, ki je bila v sredo objavljena v uradnem listu, je odslej v tej večinsko katoliški državi splav dovoljen samo v primeru ogroženosti življenja in zdravja matere ter v primeru utemeljenega suma, da je nosečnost posledica incesta ali posilstva.

Ustavno sodišče je namreč oktobra lani razsodilo, da umetna prekinitev nosečnosti v primeru hudih deformacij zarodka, ki je bila dovoljena v skladu z zakonom iz leta 1993, ni v skladu z ustavo, ker da krši ustavno zagotovljeno pravico do življenja. Za spremembe zakonodaje so si prizadevali poslanci iz vladajoče desne stranke Pravičnost in razvoj (PiS), ki so se tudi obrnili na ustavno sodišče.

Po objavi sodbe oktobra lani so na Poljskem več tednov potekali množični protesti, zvrstilo pa se je tudi več kritičnih odzivov na odločitev, tako na Poljskem kot v tujini.

Poljaki so se na ulice podali tudi po sredini objavi odločitve v uradnem listu.

Varuh človekovih pravic je tako v četrtek v izjavi še izrazil razočaranje, da vlada pod vodstvom PiS kljub protestom v državi ni skušala najti skupne rešitve. Namesto tega je skušala zatreti proteste z veliko prisotnostjo policije.

