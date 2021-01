Nova Netflixova rekorderka

Serija Bridgerton

Bridgerton

Na vrhu Netflixove lestvice novih serij z največ gledalci je po novem zgodovinska drama Bridgerton. V prvih 28 dneh predvajanja jo je spremljalo 82 milijonov gospodinjstev po celem svetu, prvo mesto po številu ogledov pa je zasedla v 83 državah po celem svetu, so po navedbah britanskega BBC sporočili iz podjetja.

Za dosežek so se oboževalcem zahvalili igralci v seriji, med njimi Phoebe Dynevor, ki je novico opisala kot "popolnoma noro". Phoebe Dynevor igra vojvodinjo Daphne Bridgerton, eno od sester v družini z osmimi otroki.

Serija, postavljena v zgodnje 19. stoletje, je polna barvitih kostumov. V njej spremljamo člane družine Bridgerton, ko se gibljejo v visokih londonskih krogih. Nastala je po zgodovinskih romanih Julie Quinn.

Režiserka Shonda Rhimes je požela odobravanje, ko je temnopolte igralce postavila v zgodovinske vloge, ki bi jih tradicionalno zapolnili belci. Serija je zasnovana za milenijce in pripadnike generacije Z oziroma gledalce, stare do 40 let.

gpv7ayf_tyE

Bridgerton je dosegla lestvico desetih najbolj gledanih serij v vseh državah, kjer je na voljo Netflix, razen na Japonskem. Romani, na katerih temelji, pa so prvič prišli na seznam najbolj prodajanih knjig časnika New York Times.

Do sedaj je bila najbolj gledana nova serijo na Netflixu fantazijska drama The Witcher, ki jo je po navedbah Netfilxa v prvih štirih tednih spremljalo 76 milijonov gospodinjstev.

Kot še navaja BBC, ima Bridgerton že odobreno drugo sezono.

tsq36Z0lvEI