Plačila vrtca oproščeni le starši otrok v črnih regijah

Starši otrok v rdečih regijah, ki otrok ne bodo poslali v vrtec, pa bodo morali vrtec plačati

© pixabay.com

Starši otrok v v t. i. črnih regijah, kjer so vrtci odprti le za nujno varstvo, bodo tudi vnaprej oproščeni plačila vrtca, če ga otroci ne bodo obiskovali. Starši otrok v rdečih regijah, ki otrok ne bodo poslali v vrtec, pa bodo morali vrtec plačati. Na ministrstvu trdijo, da za oprostitev plačila ni pravne podlage.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v četrtkovi okrožnici o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah in vzgojno-varstvenega dela v vrtcih od 1. februarja dalje navedlo, da bodo v t. i. črnih regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo, starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Skladno z istim odlokom vrtci, ki so v t. i. rdečih regijah, nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, a ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Pri tem se postavlja vprašanje, ali se bodo starši v rdečih regijah, ki ne bodo oproščeni plačila vrtca, odločili, da svoje otroke kljub zaostreni epidemiološki situaciji vseeno pošljejo v vrtec.

Na MIZŠ so za STA pojasnili, da je pravna podlaga za oprostitev plačila vrtca za otroke v črnih regijah zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19.

V regijah, kjer bodo vrtci odprti, pa bodo starši otrok, ki so vpisani v vrtce, za vrtec morali plačevati, saj ni pravne podlage, da bi bili plačila oproščeni, so še navedli na ministrstvu.

Omenjeni interventni zakon sicer med drugim določa, da so starši, katerih otroci zaradi ukrepa o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ne obiskujejo vrtca, za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila. Izpad plačil staršev se prizna za čas trajanja ukrepa o prepovedi zbiranja, za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo.