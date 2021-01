Tonin: »Janša naj se odloči, kdo bo minister za zdravje«

Minister za obrambo je priznal, da ga je Janša res prosil, če bi začasno prevzel ministrstvo za zdravje

Minister za obrambo Matej Tonin in njegov šef premier Janez Janša

© Borut Krajnc

Minister za obrambo Matej Tonin je med včerajšnjim obiskom v Mariboru v odgovoru na novinarsko vprašanje potrdil, da je s predsednikom vlade Janezom Janšo govoril o morebitnem prevzemanju zdravstvenega resorja.

"Predsednik vlade me je konec lanskega leta prosil, če bi začasno prevzel ta resor in sem dejal, da je v danih okoliščinah najbolje, da to stori sam. V kolikor pa bi se izkazala potreba v nadaljevanju, da se bremena znotraj koalicije porazdelijo, sem pa to tudi pripravljen storiti sam. Smo del ekipe in prav je, da si v težkih trenutkih pomagamo, in predsedniku vlade sem rekel, da v kolikor bi bila potreba, sem to pripravljen tudi storiti," je povedal Tonin.

"Smo del ekipe in prav je, da si v težkih trenutkih pomagamo, in predsedniku vlade sem rekel, da v kolikor bi bila potreba, sem to pripravljen tudi storiti."



Matej Tonin

NSi je po njegovih besedah ponudila predsedniku vlade tri kandidate za ministra za zdravje.

"Na plečih celotne koalicije je zdaj, da se odloči, kdo bo zdravstveni minister. V koaliciji smo se dogovorili, da tu ne bo upoštevana koalicijska matematika oziroma da bi ta resor nekomu pripadal kar tako, zaradi tega ker je to del neke koalicijske matematike, ampak zaradi zahtevnosti in trenutnega položaja iščemo najboljšega možnega kandidata za ta resor," je po srečanju z županom Sašo Arsenovičem še dejal obrambni minister.