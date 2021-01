Umrl poslanec Franc Kramar

Njegovo poslansko mesto naj bi predvidoma zasedla Alenka Bratušek

Franc Kramar

© DZ

V 61. letu je umrl poslanec SAB Franc Kramar, so za STA potrdili v stranki. V DZ je bil izvoljen na zadnjih parlamentarnih volitvah, bil je član več parlamentarnih odborov. V zadnjem času je bil bolniško odsoten zaradi dolgotrajne bolezni.

Kramar se je rodil 22. aprila 1960 v Bohinjski Bistrici. Kot inženir lesarstva je izobraževanje zaključil na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani. Dvakrat je bil župan občine Bohinj, prvič med letoma 1994 in 1998, nato pa od leta 2002 do leta 2018, ko je bil izvoljen med poslance, je razvidno s spletne strani državnega zbora.

V aktualnem mandatu DZ je bil član komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter član parlamentarnih odborov za gospodarstvo, kmetijstvo in notranje zadeve ter član preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je ob smrti poslanca izrekla iskreno sožalje družini in vsem najbližjim, so sporočili iz stranke.

Sožalje ob Kramarjevi smrti je izrazil tudi predsednik DZ Igor Zorčič. "Ob smrti poslanca Franca Kramarja izrekam iskreno sožalje njegovim svojcem in prijateljem, stranki SAB in njeni poslanski skupini. Naj počiva v miru," je zapisal na Twitterju.

Poslansko mesto naj bi po smrti poslanca predvidoma zasedla Alenka Bratušek, poroča spletni portal 24ur. Zakon o volitvah namreč določa, da poslanec postane tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.