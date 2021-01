Prva komercialna odprava v vesolje

Trije bogataši iz ZDA, Kanade in Izraela bodo predvidoma prihodnje leto postali vesoljski turisti

Mednarodna vesoljska postaja

Trije bogataši iz ZDA, Kanade in Izraela bodo predvidoma prihodnje leto postali vesoljski turisti, ki bodo za plačilo okoli 55 milijonov dolarjev poleteli na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Turiste je ISS sprejela že večkrat, vendar naj bi bila tokratna misija Ax-1 prva povsem komercialna odprava v vesolje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podjetje Axiom Space je v četrtek sporočilo, da so za turistični polet na ISS v okviru misije Ax-1 izbrali ameriškega podjetnika Larryja Connorja, izraelskega podjetnika in pilota Ejtana Stibeja in kanadskega investitorja Marka Pathyja. Poveljnik misije bo nekdanji astronavt ameriške agencije Nasa Michael Lopez-Alegria.

Odpravo organizirajo skupaj z ameriško vesoljsko agencijo Nasa in podjetjem SpaceX.

Izbranci bodo predvidoma v začetku prihodnjega leta poleteli proti ISS in tam ostali nekaj dni.

Po poročanju ameriških medijev so morali izbranci za komercialni let v vesolje odšteti okoli 55 milijonov dolarjev (okoli 45 milijonov evrov) na osebo.

