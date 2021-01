Gibanje Black Lives Matter med nominiranci za Nobelovo nagrado za mir

Letošnjega dobitnika bodo razglasili v začetku oktobra

Protesti v Michiganu 2. junija 2020

© Wikimedia Commons

Norveški poslanec Petter Eide je sporočil, da je za letošnjo Nobelovo nagrado za mir nominiral gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo), ki se zavzema za pravice temnopoltih v ZDA. Gibanje, ki je bilo ustanovljeno leta 2013, je zagon dobilo maja lani po smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je ubil policist. Incident je sprožil množične proteste po ZDA, ki so se razširili tudi drugod po svetu.

"To gibanje je postalo eno najmočnejših svetovnih gibanj za boj proti rasni nepravičnosti," je dejal poslanec socialistov Eide. "Razširilo se je tudi v številne druge države in okrepilo zavest o pomenu boja proti rasni nepravičnosti," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kandidate za Nobelovo nagrado za mir lahko predlagajo parlamentarci in ministri iz vseh držav, nekdanji nagrajenci in profesorji določenih univerz. Nobelov inštitut v Oslu sprejema nominacije do nedelje.

V javnosti je do zdaj zaokrožilo več imen nominirancev za letošnjo nagrado, med njimi so ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange, nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, novinarska organizacija Novinarji brez meja, Mednarodna mreža za preverjanje dejstev (IFCN) in beloruske opozicijske voditeljice na čelu s Svetlano Tihanovsko.

Letošnjega dobitnika bodo razglasili v začetku oktobra. Lani je nagrado prejel Svetovni program za hrano (WFP).