Številni protesti proti zaprtju šol

Starši in otroci vladi sporočajo, da se ne strinjajo z njenimi odločitvami

Protest proti zaprtju šol danes na Trgu republike v Ljubljani

Protesti zaradi zapiranja šol v regijah s slabšo epidemiološko sliko so se po sobotnem protestu v Trbovljah danes nadaljevali v številnih krajih po državi. Okoli sto protestnikov, tudi otrok, je svoje nestrinjanje z vladnimi odločitvami izrazilo v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Celju in drugod. Po poročanju lokalnih medijev se jih je največ zbralo v Kopru, Primorske novice poročajo, da celo več kot 700.

Okoli sto ljudi se je popoldne zbralo na Trgu republike v Ljubljani. Odrasli in otroci so se sprehajali v krogu, s transparenti so pozivali k varnemu odprtju šol, pa tudi k objavi razpisa za vpis na fakultete.

Transparent v Ljubljani

Pozivom k ponovnem odprtju šol in vrtcev za vse otroke so se pridružili tudi v Mariboru. Na Trgu svobode se je popoldne zbralo okoli 50 ljudi, med njimi več družin z otroki. "Tukaj smo zato, ker zastopamo pravice svojih otrok. Kar dela vlada, vsi ti ukrepi, so nesmiselni, nedopustni in zahtevamo, da so vrtce in šole konstantno odprti," je v izjavi za medije povedala mamica dveh malčkov.

Okrog 200 ljudi se je zbralo tudi v Kranju, v Celju pa okrog sto, kjer so se protestniki mirno sprehodili skozi središče mesta s transparenti "Odprite šole za vse otroke".

Svoje nestrinjanje so po poročanju POP TV starši izrazili tudi v Slovenski Bistrici, Idriji in Brežicah. Protest se je glede na objave v Facebook skupini Otrok ne damo, kamor so starši objavljali posnetke današnjih shodov, zvrstil tudi v Krškem.

Protesti proti zapiranju šol so potekali tudi v Zagorju ob Savi, Trbovljah in Hrastniku, kjer bodo zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v regiji otroci prvega triletja v ponedeljek spet doma. Protestniki so vzklikali Šole ne damo, policisti pa so jih pozvali, naj se razidejo. Nastala je tudi civilna iniciativa Zasavski starši za odprte in varne šole.

Že dopoldne pa se je več sto staršev in otrok zbralo na koprski Semedelski promenadi. Tudi tam so na mirnem shodu udeleženci svoja stališča izrazili s transparenti, med katerimi je kraljeval napis "Šole morajo biti odprte; Dovolj! Zoom odpade!" Očitki so leteli tudi na delo vlade.

Že v soboto je okoli 200 Zasavcev na stopnicah v Trbovljah pripravilo protest, ker bodo zaradi slabše epidemiološke slike v minulem tednu šole v tej statistični regiji s ponedeljkom spet zaprte.

Globe za miroljubne protestnike

Kot sta sicer poročali POP TV in TV Slovenija, so po protestu v Trbovljah nekatere izmed protestnikov na domovih obiskali policisti in jih oglobili zaradi kršenja vladnih ukrepov.

Na proteste pa se je z besedami, da si vsi želimo, da se šole odprejo, po poročanju portala MMC odzvala tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Ob tem je dodala, da je prva realnost ta hip še vedno virus. "Vlada in ministrstvo z vami delimo skupni cilj odprtih šol za vse. Pomagajmo si! Z razumom, odgovorno nam bo skupaj uspelo."

V društvu za dostojno starost Srebrna nit pa so izrazili nasprotovanje zapiranju osnovnih šol z izgovorom, da se povečujejo okužbe v regijah zaradi porasta okuženih v domovih starejših. "Ne zapirajte šol otrokom, ki pouk, druženje in socializacijo potrebujejo. S tem povzročate nove medgeneracijske spore, saj starši in otroci zdaj obtožujejo starejše, češ, da so oni krivi, da ne smejo v šolo," je zapisala predsednica društva Biserka Marolt Meden. Odločevalce v društvu pozivajo, naj prisluhnejo državljanom, staršem in otrokom, predvsem pa strokovni svetovalni skupini vlade, ki je že pozvala, naj se prej omejujejo druge dejavnosti kot pa zapirajo šole. "Preverite predlog, da samo zaradi okužb v domovih starejših v regiji ne bi zaprli vseh osnovnih šol za otroke v tej regiji," še dodajajo v društvu.

Upor staršev naj bi se nadaljeval tudi v ponedeljek. Starši otrok Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi so namreč napovedali, da bodo na prag šolskega vhoda med 7. in 10. uro položili šolske torbe. S tem želijo sporočiti, da si njihovi otroci zaslužijo znanje.