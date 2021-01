Janša: »Nerazumno in nevarno izkoriščanje otrok v politične namene«

Predsednik vlade za slabo epidemiološko sliko v Sloveniji spet krivi državljanke in državljane

Janšev današnji tvit

Premier Janez Janša je protest zaradi ponovnega zapiranja šol, ki so ga v soboto pripravili v Trbovljah, označil za "nerazumno in nevarno izkoriščanje otrok v politične namene v času epidemije". V zapisu na Twitterju je prav tako navedel, da je šlo za "nezakonit shod". Danes so shode pripravili tudi v drugih

"Ravno zaradi take neodgovornosti se stanje v posamičnih regijah poslabšuje namesto obratno," je še v svojem značilnem slogu, v katerem namiguje, da so za slabo epidemiološko stanje v Sloveniji krivi ljudje, tvitnil predsednik vlade.

Njegov strankarski kolega Jože Jerovšek je šel še dlje. V tvitu je zapisal sledeče: "Te grozljive zlorabe otrok je res težko gledati. Otroke so postavili v prvo vrsto in so morali vpiti *šole ne damo*! Tudi okupator je z živim zidom teroriziral Slovence." Vidni član SDS je dodal ključnik #zločin, premier Janša pa je njegovo izjavo podprl s tem, da jo je poobjavil tudi na svojem profilu.

Jerovškov današnji tvit

Na stopnicah pri Delavskem domu se je v soboto zbralo okoli 200 Zasavcev, ki so protestirali zaradi napovedanega zapiranja šol v ponedeljek. Več sto staršev in otrok so danes dopoldne na shodu z istim sporočilom našteli na koprski Semedelski promenadi, podoben shod pa je potekal tudi v Hrpeljah. Spontani shod se je zgodil tudi na Trgu republike v Ljubljani in še v nekaterih drugih krajih po Sloveniji.

Zaradi ponovnega poslabšanja epidemioloških razmer sta se zasavska in obalno-kraška regija minuli teden ponovno uvrstili med regije v črni fazi sproščanja omejitvenih ukrepov. Po manj kot tednu dni pouka v šolskih klopeh bo zato v obeh regijah od ponedeljka pouk ponovno potekal na daljavo.