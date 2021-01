»Šolanje od doma je neizvedljivo v večini družin«

Javni poziv vladi RS, naslovljen na predsednika vlade Janeza Janšo, v katerem se civilna iniciativa Zasavski starši za odprte in varne šole zavzema za takojšnje in varno odprtje zasavskih šol in vrtcev

Predsednik vlade, Janez Janša, Republika Slovenija se je z epidemijo novega koronavirusa znašla v najhujši zdravstveni, gospodarski in socialni krizi v vsej svoji zgodovini. Preizkušnja globalnih razsežnosti se v državi prevaja v hude socialne, razvojne in duševne stiske, na udaru pa so razumljivo najbolj ranljive skupine: med prvimi prav otroci in mladostniki. Epidemija in z njo ustavitev javnega življenja je prinesla tudi zaprtje izobraževalnih ustanov.

Slovenske šole so od vseh v Evropi zaprte najdlje! Dlje ko so zaprte, dlje se bodo celile rane, ki jih tak ukrep odpira na izobraževalnem procesu. Razumimo tudi, da šola ni samo izobraževalna ustanova! Šola je prostor, ki ponuja socialni razvoj, je prevečkrat tudi priložnost za edini dnevni obrok, varno zavetje pred revščino ali psihičnim, fizični in spolnim nasiljem. Nadalje, nestanovitnost v odpiranju in zapiranju šol in vrtcev ruši priložnosti za otrokov normalen psiho-fizični razvoj ter v njihove vrste vnaša stisko.

Marsikatera družina si zaradi svojega materialnega in finančnega stanja osnovnih tehničnih pogojev za izpeljavo pouka niti ne more privoščiti.

Šolanje od doma je tudi nadvse stresno in neizvedljivo v večini družin, saj smo starši poleg rednih gospodinjskih in službenih obveznosti zdaj primorani biti tudi učiteljice in učitelji; enemu, dvema ali več otrokom. Marsikatera družina si zaradi svojega materialnega in finančnega stanja osnovnih tehničnih pogojev za izpeljavo pouka niti ne more privoščiti. Na nevzdržnost trenutnega stanja opozarjajo tudi pedagoški delavci. Opozarjajo na prekomerne obremenitve, nezadostne pogoje za tovrstno delo, posledično kršenje delovno-pravne zakonodaje, izčrpanost in težave v duševnem zdravju.

Navkljub javnozdravstvenim izzivom je zaprtje šol torej radikalen in zadnji ukrep, saj pod vprašaj postavlja psihofizično zdravje in razvoj celotne generacije in vzdržnost javnega izobraževalnega sistema. Da pa je zaprtje v času epidemije nepotrebno tudi v očeh epidemiološke stroke - da torej ne prinaša večjih negativnih učinkov na širjenje epidemije - pričajo tudi njene analize in pozivi (nazadnje je NIJZ priporočil, naj otroci, ki so se vrnili v šole, tam ostanejo, tudi če se je regija vmes spremenila v črno, saj da bodo tako lažje naredili analizo, koliko se virus dejansko širi v šolah). Širjenje virusa med šolarji je, lahko razumemo, zanemarljivo, splošno in nepremišljeno zapiranje šol pa nesorazmeren ukrep v obvladovanju epidemije.

Šole torej morajo ostati odprte! Nedavno sporočilo, da se njihova vrata postopno odpirajo in vaše zagotovilo, da bodo ostala odprta, nas je vse – zasavske starše, otroke in pedagoške delavce - nadvse razveselilo, a toliko bolj razočaralo nesmiselno in neutemeljeno ponovno zaprtje, brez strokovne utemeljitve.

Spoštovani, Zasavska regija tu zaseda posebno mesto: tradicionalno izstopa po negativnih statistikah; v številu brezposelnih, okoljski dotrajanosti, življenjem pod pragom revščine, duševnem zdravju, samomorih ... Epidemija je do Zasavja neizprosna, saj neljube statistike in stiske merljivo poglablja. Neutemeljeni ukrepi dolgotrajnega zaprtja šol ter nejasna vladna komunikacija, njeno izključevanje strokovnih institucij in neupoštevanje njihovih smernic so za nas toliko bolj nesprejemljivi!

Starši vrtčevskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok iz zasavskih občin smo zaskrbljeni in izrekamo ostro nasprotovanje tovrstnim neutemeljenim ukrepom in nestanovitnemu postopanju. Od vas, spoštovani predsednik vlade, zahtevamo, da nemudoma stopite na stran šolstva, otrok, učiteljic in učiteljev, da njihovo pravico so dostojnega in dostopnega šolanja in dela ubranite pred težo strankarskih interesov in političnih odločitev.

Pozivamo vas, da v imenu Vlade Republike Slovenije nemudoma zagotovite naslednje:

poskrbite za takojšnje varno in trajno odprtje šol in vrtcev v Zasavju (in drugih regijah, ne glede na stopnjo ogroženosti), v proces sprejemanja odločitev o ukrepih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom vključite predstavnike epidemiološke stroke in - v delu, ki se neposredno nanaša na šolski sistem – tudi predstavnike staršev in pedagoških delavcev, izobraževalnim ustanovam prioritetno ponudite vso potrebno strokovno, finančno, kadrovsko ter infrastrukturno podporo in okrepitev za premagovanje posledic njihovega dolgotrajnega zaprtja.

Spoštovani! Državljanke in državljani, starši, učitelji in otroci iz Zasavja se zavedamo skupne odgovornosti, ki jo kot družba nosimo v premagovanju izzivov epidemije novega koronavirusa. Enako mero odgovornosti in požrtvovalnosti v naporih za javno dobro pričakujemo tudi od vas, vaših sodelavcev ter ministrskih kolegic in kolegov. Zavedamo se, da upoštevanje zahtev zasavskih staršev ni celovita rešitev, je pa nujen prvi korak v vzpostavljanju vzdržnega stanja v našem šolskem sistemu, državi in družbi.

Srečno!

Civilna iniciativa Zasavski starši za odprte in varne šole