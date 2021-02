»Voljo ljudi je treba spoštovati«

Iz sveta obsodbe vojaškega udara v Mjanmaru

Aung San Su Kyi

© Wikimedia Commons

Iz sveta se vrstijo obsodbe današnjega vojaškega udara v Mjanmaru in nezakonitega priprtja dejanske voditeljice države, demokratično izvoljene Aung San Su Kyi in drugih vodilnih politikov. Med prvimi so se odzvale ZDA, ki so pozvale k ponovni vzpostavitvi demokracije in napovedale ukrepanje proti odgovornim. Dogajanje so ostro obsodili tudi v EU, kjer obenem pozivajo k izpustitvi priprtih, ter v Združenih narodih.

Tako predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kot predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell so prek Twitterja ostro obsodili vojaški udar in pozvali k izpustitvi vseh priprtih.

V luči spora glede veljavnosti volitev v državi so se zavzeli tudi za spoštovanje izida volitev, ki so potekale novembra lani. "Ponovno mora biti vzpostavljena legitimna civilna vlada, v skladu z državno ustavo in novembrskimi volitvami," je zapisala von der Leyen. "Prebivalci Mjanmara hočejo demokracijo. EU jim stoji ob strani," pa je sporočil Borrell.

Prevzem oblasti in aretacije, ki da ogrožajo dosedanji napredek na področju demokratičnih sprememb v državi, je najostreje obsodil tudi nemški zunanji minister Heiko Maas. Vojaško vodstvo je v izjavi pozval k izpustitvi prijetih, odpravi izrednih razmer, dopustitvi ponovnega delovanja demokratičnih institucij in priznanju izida volitev.

Francoska vlada je vojaške voditelje v Mjanmaru pozvala, naj spoštujejo rezultate lanskih volitev. Pariz podrobno spremlja dogajanje v državi in se o odzivu usklajuje s partnerji, zlasti znotraj Združenih narodov, je še dodal tiskovni predstavnik vlade Gabriel Attal.

"ZDA nasprotujejo vsakršnemu poskusu spreminjanja rezultatov zadnjih volitev ali oviranja demokratične tranzicije v Mjanmaru in bodo ukrepale proti odgovornim, če ne odstopijo od teh dejanj," pa je v sporočilu zapisala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je poleg tega pozval mjanmarsko vojsko, naj izpusti vse vladne predstavnike in družbenopolitične voditelje ter spoštuje voljo ljudi, ki so jo ti izrazili na volitvah 8. novembra lani.

Washington je tako kot številne države že pred nekaj dnevi pozval vojsko, naj se drži demokratičnih norm, potem ko je vrhovni poveljnik Min Aung Hlaing zagrozil z ukinitvijo ustave.

Udar in nezakonito priprtje civilnih voditeljev, vključno z Aung San Suu Kyi, je danes obsodil tudi britanski premier Boris Johnson. "Voljo ljudi je treba spoštovati, civilne voditelje pa izpustiti," je tvitnil.

Švedska, Norveška in Danska so prek zunanjih ministrstev prav tako obsodile vojaški udar in pozvale k izpustitvi prijetih voditeljev.

Ostro se je odzval tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. "Ti dogodki predstavljajo resen udarec demokratičnim reformam v Mjanmaru," je v izjavi sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Udar je izvedla po naraščanju napetosti med vlado in vojsko po volitvah novembra lani, na katerih je slavila Nacionalna liga za demokracijo (NLD) Suu Kyijeve. Volitvam so sledile obtožbe o nepravilnostih s strani vojske in poražene stranke USDP, ki uživa njeno podporo.

K spoštovanju vladavine prava, reševanju sporov prek ustreznih mehanizmov in izpustitvi vse priprtih je mjanmarsko vojsko pozvala tudi Avstralija. Japonska se je poleg tega na vojsko obrnila s pozivom k ponovni vzpostavitvi demokracije. Podobno so podporo ohranitvi demokratičnih procesov izrazili v Indiji.

Obsodbam se je pridružila tudi Turčija, ki je poudarila, da "nasprotuje kakršnimkoli udarom in vojaškim intervencijam". Turško zunanje ministrstvo je v izjavi pozvalo k izpustitvi prijetih in dodalo, da se mora novo izvoljeni parlament čim prej sestati. Upajo še, da razmere ne bodo poslabšale položaja muslimanske manjšine Rohingov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Peking je medtem strani v Mjanmaru pozval k razrešitvi razlik. "Kitajska je prijateljska soseda Mjanmara in upa, da bodo različne strani ustrezno razrešile razlike v skladu z ustavnim in pravnim okvirjem za zaščito politične in družbene stabilnosti," je po poročanju AFP sporočil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva.

