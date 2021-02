Republikanska stranka razklana

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump razdelil ameriško politično desnico

Donald Trump

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Ameriška republikanska stranka je pred začetkom senatnega sojenja bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu zaradi ustavne obtožbe v kongresu po oceni poznavalcev razdeljena in na razpotju. Ena smer vodi v Trumpovo stranko, druga, manjšinska smer nazaj h koreninam republikanske stranke.

V naslednjih dneh čakata republikance dve pomembni odločitvi. Večji del republikanskih kongresnikov zahteva razrešitev kongresnico Liz Cheney iz Wyominga s tretjega najvišjega vodilnega položaja v poslanski skupini stranke v predstavniškem domu. Njeno razrešitev zahtevajo, ker je 13. januarja skupaj z demokrati in devetimi strankarskimi kolegi glasovala za ustavno obtožbo.

Odločiti se bodo morali tudi o usodi kongresnice iz Georgie Marjorie Taylor Greene, ki velja za pripadnico teorije zarote QAnon. Pred izvolitvijo v kongres je tudi zagovarjala rasizem in sovraštvo do muslimanov ter poboje demokratskih kongresnikov na čelu s predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi.

Doslej so ji "za kazen" določili položaj v kongresnem odboru za izobraževanje. Demokratski kolegi bežijo od nje in selijo stran svoje pisarne ter zahtevajo, da bi jo izključili iz ameriškega zveznega kongresa.

Eden od desetih republikancev, ki so podprli ustavno obtožbo proti Trumpu, Adam Kinzinger je včeraj tudi napovedal ustanovitev posebnega odbora za politično akcijo (PAC) pod imenom "Najprej država".

Sodni proces proti Trumpu v senatu se bo v okviru ustavne obtožbe zaradi spodbujanja k uporu začel prihodnji teden. Trumpov štab je včeraj zvečer sporočil, da bosta obrambo predsednika vodila odvetnika David Schoen in Bruce Castor. Dan prej je prišla na dan novica, da sta Trumpa zapustila vodilna odvetnika Butch Bowers in Deborah Barbier, z njima pa so odšli še trije pravniki.

PAC bo zbiral denar za kampanje republikancev, ki zavračajo Trumpa. Kinzinger pravi, da je stranka izgubila moralni kompas in da tako več ne gre naprej.

Kinzinger je v manjšini, saj je republikanska volilna baza Trumpova volilna baza in ta bo s Floride usmerjal njen tok še nekaj časa. Odvisno bo od razpleta preiskav in tožb proti njemu ter ureditve vprašanja velikega dolga. Korporacijski donatorji za zdaj od tega večinskega dela republikanske stranke bežijo in ji odrekajo finančno podporo.

Sporna naj bi bila strategija obrambe. Bowers in Barbierova sta obupala, ko je Trump vztrajal, naj v senatu nadaljujeta z zavajanjem glede izida predsedniških volitev 3. novembra lani. Trump naj bi ju prepričeval, da je zmagal na volitvah, da je Joseph Biden v Beli hiši po prevari in naj s tem nastopata tudi v senatu.

Predstavniški dom kongresa je drugo ustavno obtožbo Trumpa potrdil 13. januarja in jo kasneje poslal v senat, kjer so opravili testno glasovanje o ustavnosti ustavne obtožbe bivšega predsednika, za katerega je edina sankcija v primeru obsodbe odstavitev s položaja, ki ga sicer več ne zaseda več ni. Demokratom se je pri potrditvi ustavnosti pridružilo le pet republikancev, kar pomeni, da za obsodbo ne bo dovolj glasov.

Vendar gredo demokrati z ustavno obtožbo naprej, ker želijo teden ali dva sojenja v senatu izkoristiti za javno uničenje Trumpove podobe in morda spametovati še koga od tistih, ki poleg Trumpa še vedno verjamejo v volilno prevaro na predsedniških volitvah novembra lani.

