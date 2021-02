»Tehnologija naj bi nam življenje izboljšala, ne pa nas oddaljevala od bližnjih«

Mesec varne rabe interneta

© Wikimedia Commons

Februar je mesec varne rabe interneta, namenjen aktivnostim za prijaznejši internet za vse, še posebej za najmlajše. Drugi torek v mesecu, 9. februarja, bodo številne države obeležile tudi dan varne rabe interneta, ki bo letos posvečen dobremu počutju pri uporabi interneta.

Letošnji dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet Insafe. Posvečen je temi dobrega počutja pri uporabi interneta, je objavil Center za varnejši internet in točki osveščanja o varni rabi interneta ter mobilnih naprav Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

"Tehnologija naj bi nam marsikaj olajšala, nam življenje izboljšala, ne pa da nas moti in odvrača od njega, slabša naše zdravje in nas oddaljuje od odnosov z bližnjimi," pravijo.

Zato odpirajo vprašanje, kako tehnologije uporabljati tako, da pozitivno prispevajo k našemu splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju. Vprašanje je tudi, kako lahko pri uporabi sami pazimo in skrbimo za svoje mentalno, fizično in emocionalno zdravje ter tudi za dobrobit drugih, internet uporabljamo na način, ki je udoben, varen, nas zadovoljuje in izpolnjuje.

Safe.si šole in druge organizacije, ki delajo z mladimi, vabi, da v mesecu varne rabe interneta same organizirajo svoj dogodek: učno ali razredno uro, tehniški ali kulturni dan, delavnico, debato, posvet, srečanje ali kakršnokoli drugo aktivnost, ki obravnava problematiko varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav. Na voljo so ustrezna gradiva, tudi za morebitno izvedbo aktivnosti na daljavo, če zaradi slabe epidemiološke slike pouk ne bo potekal v razredih.

Kje je zame idealno ravnotežje med koristmi in slabimi vplivi, ki jih imam od uporabe tehnologije, ter ali je moč tehnologije uporabljati na človeku ter njegovemu zdravju in počutju prijazen način, da nam služi in nam pomaga pri doseganju lastnih ciljev, namesto da nas pri tem moti, prekinja in ovira ter slabša naše počutje in odnose, še sprašujejo.

Na dan varne rabe interneta Safe.si pripravlja spletno interaktivno predstavo za učenke in učence 2. in 3. triade osnovne šole Dobro počutje in internet. Improvizatorji IGLU Teatra bodo aktualne teme zdravih odnosov na internetu, vpliva interneta na samopodobo mladih, iskanje zanesljivih informacij o zdravju na internetu ter pomembnosti uravnotežene rabe naprav z ekrani učencem predstavili na zabaven, inovativen in sproščen način. Spletno predstavo si bo mogoče ogledati v živo prek platforme Youtube.

Dan varne rabe interneta je mreža Insafe prvič obeležila leta 2004, odtlej pa je prerasel evropske meje in ga sedaj obeležujejo v okoli 170 državah po svetu. Od leta 2005 v mreži sodeluje tudi Safe.si.