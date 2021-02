Umrl član zasedbe The Animals

"Uvodni del skladbe House of the Rising Sun ne bo nikoli več zvenel enako kot prej. Nisi ga samo zaigral, ampak si ga živel," je o umrlemu kitaristu Hiltonu Valentineu dejal vokalist skupine Eric Burdon

V petek je v 78. letu starosti umrl Hilton Valentine, nekdanji kitarist britanske glasbene skupine The Animals. Novico o glasbenikovi smrti je preko Twitterja sporočila glasbena založba ABKCO Music & Records.

"Kot ustanovni član skupine The Animals je bil Valentine pionir na kitari, ki je več desetletij vplival na zvok rock'n'rolla," so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa zapisali pri založbi.

Valentine se je rodil v mestu North Shields v severovzhodni Angliji. Leta 1963 je skupaj s pevcem Ericom Burdonom, bas kitaristom Chasom Chandlerjem, klaviaturistom Alanom Priceom in bobnarjem Johnom Steelom ustanovil skupino The Animals.

The Animals so največji uspeh dosegli s svojo različico blues pesmi House of the Rising Sun, s katero so se leta 1964 uvrstili na glasbene lestvice po vsem svetu.

0Fy7opKu46c

Med njihovimi uspešnicami sta tudi Don't Let Me Be Misunderstood in We Gotta Get Out of This Place.

Skupina je leta 1966 razpadla, a so člani pozneje še večkrat nastopili skupaj.

"Nenadna novica o Hiltonovi smrti mi je zlomila srce," je na Instagramu zapisal frontman skupine The Animals Eric Burdon.

"Uvodni del skladbe House of the Rising Sun ne bo nikoli več zvenel enako kot prej. Nisi ga samo zaigral, ampak si ga živel," je še zapisal Burdon.

VixdIglCZXk