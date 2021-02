»Do konca poletja cepivo za vse v Nemčiji«

Tudi v primeru, da bodo odobrena le tri cepiva, bi lahko po besedah nemške kanclerke cepili 73 milijonov odraslih v Nemčiji

Angela Merkel

© kremlin.ru

Nemška kanclerka Angela Merkel kljub hudim kritikam ob začetku kampanje cepljenja v Nemčiji vztraja, da bo do konca poletja cepivo proti covidu-19 na voljo za vse nemške državljane. Ta načrt bo držal tudi, če bodo v EU odobrena le cepiva Pfizerja in BioNTecha, Moderne in Astrazenece, je pojasnila po današnjem srečanju o cepljenju.

Tudi v primeru, da bodo odobrena le ta tri cepiva, bi lahko po besedah nemške kanclerke cepili 73 milijonov odraslih v Nemčiji. Če bo na voljo tudi cepivo drugih proizvajalcev, bo ponudba še večja, je dodala Angela Merkel v Berlinu po srečanju preko videokonference, na katerem so sodelovali predsedniki vseh 16 nemških dežel, več nemških ministrov, predstavniki proizvajalcev cepiv in predstavniki Evropske komisije, ki kupuje cepiva v imenu celotne EU.

Na novinarski konferenci v Berlinu je tudi zagovarjala počasnejši potek cepljenja v EU od sprva predvidenega. "Res je, da se je na nekaterih področjih tempo upočasnil, a so bili za to dobri razlogi," je dejala po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Kot je pojasnila, so se pogajanja zavlekla, ker je EU vztrajala, da proizvajalci cepiv prevzamejo določeno odgovornost. Komisija tudi ni želela žrtvovati zaščite podatkov v nasprotju z Izraelom, ki je ponudil podatke o svoji kampanji cepljenja v zameno za odmerke cepiva Pfizerja in BioNTecha.

Evropsko komisijo sta na srečanju preko videokonference zastopala komisarka za zdravje Stella Kiriakides ter komisar Thierry Breton, pristojen za notranji trg. Kiriakidesova je na srečanju izpostavila prizadevanja Evropske komisije v podporo proizvodnji in naročilom varnih in učinkovitih cepiv za evropske državljane in partnerje unije.

Kot je še zapisala na družbenem omrežju Twitter, je tudi poudarila, da bodo prihodnji meseci polni izzivov. "Vsi moramo solidarno nadaljevati sodelovanje, da bi našli rešitve in zgradili zaupanje, pri tem pa biti osredotočeni na to, da bi državljanom dobavili cepivo, kakor hitro je mogoče," je še tvitnila in dodala, da bo Evropska komisija pri tem igrala svojo vlogo.

Počasen začetek kampanje cepljenja, neznanke glede dobave cepiva, ki ga vsaj trenutno ni dovolj za vse, stalno zasedene telefonske linije za vprašanja o cepljenju in prazni centri za cepljenje so v nemški javnosti povzročili precej razburjenja.

Minister za zdravje Jens Spahn je sicer pred srečanjem posvaril pred prevelikimi pričakovanji.

Po podatkih nemškega ministrstva za zdravje so v Nemčiji od začetka cepljenja proti covidu-19 27. decembra porabili več kot 2,4 milijona odmerkov cepiva. Prvega od potrebnih dveh odmerkov je prejelo okoli 2,3 odstotkov vsega prebivalstva v Nemčiji.

Ig6ONp37Zlk