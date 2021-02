Vojska brez večje opozicije prevzema popoln nadzor

Vojaški udar v Mjanmaru

Generali v Mjanmaru so brez večje opozicije prevzeli popoln nadzor v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vojaki patruljirajo po ulicah prestolnice Naypyidaw, dosedanji politični voditelji so zaprti oziroma v priporu. O protestih po državi zaenkrat ne poročajo.

Vojska je v ponedeljek zjutraj v "kirurško natančni operaciji" prijela predsednika države Wina Myinta in dejansko voditeljico Aung San Suu Kyi ter številne druge vladne funkcionarje in vidne aktiviste. Zajeli so tudi poslance, ki bi se morali ravno sestati na ustanovni seji novega sklica parlamenta. Namestili so jih v domovih, ki so sicer rezervirani za njih, od tam pa jim zdaj ne pustijo.

Ena izmed poslank vladajoče Nacionalne lige za demokracijo (NLD) je za AFP povedala, da jih zadržujejo v "zaporu na prostem". "Ne smemo iti ven. Smo zelo zaskrbljeni," je po telefonu za AFP pojasnila neimenovana poslanka.

Kot je povedala, sta Aung San Suu Kyi in Win Myint v hišnem priporu, a ne vedo, kje. "Rekli so nam, naj nas ne skrbi. Vendar smo zelo zaskrbljeni. Veliko olajšanje bi bilo, če bi videli njihove posnetke," je še dejala.

Stranka NLD je sicer kljub zastraševanju objavila poziv k izpustitvi vseh strankinih ljudi, tudi voditeljice Aung San Suu Kyi. Vojaški udar so označili za grd madež v zgodovini države in vojske, ki so jo tudi pozvali, naj prizna rezultate volitev novembra lani.

Mjanmarska vojska je namreč udar izvedla pod pretvezo, da so bile te volitve "ukradene". Na njih je namreč močno zmagala NLD, medtem ko je bila stranka USDP, ki uživa podporo vojske, velika poraženka.

Vojska je vztrajala, da so volitve zaznamovale goljufije, kar je sicer volilna komisija zavračala, in zahtevala preložitev začetka novega mandata parlamenta. Oblast je prevzela po propadu pogovorov z Aung San Suu Kyi.

Novembrske volitve so bile šele druge demokratične volitve, odkar se je v Mjanmaru leta 2011 z demokratičnimi reformami, na čelu katerih je bila Aung San Suu Kyi, končalo 49 let vojaške diktature.

Mjanmarska vojska je v ponedeljek obljubila, da bo po 12 mesecih izrednih razmer izvedla nove volitve, katerih zmagovalec naj bi nato prevzel oblast v državi.

V demokratičnem svetu so vojaški udar v Mjanmaru obsodili in pozvali k izpustitvi priprtih, spoštovanju izidov volitev in ponovni vzpostavitvi demokracije. Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj zvečer Mjanmaru zagrozil tudi s ponovno uvedbo sankcij, če vojska ne bo nemudoma končala državnega udara in izpustila aretiranih politikov z Aung San Suu Kyi na čelu. O položaju v državi bo danes razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov.

