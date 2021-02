Policija prijela ponarejevalce cepiva proti covidu-19

Aretirali so več kot 80 ljudi

© Wikipedia

Kitajska policija je razbila tolpo, ki je izdelovala lažno cepivo proti covidu-19. Po poročanju kitajskih medijev so aretirali več kot 80 ljudi. Nepridipravi so od lanskega septembra viale polnili s fiziološko raztopino in jih prodajali kot cepivo proti covidu-19.

Kitajska policija je v operaciji izvedla preiskave na več lokacijah v Pekingu ter v več mestih v provincah Shandong in Jiangsu, pri čemer je zasegla več kot 3000 lažnih odmerkov cepiva. Policija ni navedla, koliko cepiva je tolpa prodala, je pa odkrila, kje je končalo.

Kitajske oblasti so sporočile, da so obvestile države, ki jim je tolpa prodala lažno cepivo. "Sodelovanje organov pregona z dotičnimi državami bo okrepljeno, da bi preprečili širjenje takšnih kriminalnih dejavnosti," je povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Wang Wenbin.

Pristojne kitajske oblasti so sicer decembra lani odobrile uporabo cepiva proti covidu-19, ki ga je razvila farmacevtska družba v državni lasti Sinopharm. Kitajska razvija še druga lastna cepiva proti covidu-19 in namerava pred začetkom kitajskega novega leta sredi februarja cepiti 50 milijonov ljudi.

Za praznike se običajno na pot odpravi več sto milijonov Kitajcev, vendar oblasti letos pozivajo ljudi, naj ostanejo doma.