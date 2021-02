Evropa: »Politične avtoritete v Sloveniji namerno izključujejo socialne partnerje«

Evropsko sindikalno povezavo skrbi raven socialnega dialoga v Sloveniji

© Borut Krajnc

Evropska konfederacija sindikatov in Evropska federacija sindikatov sta v pismu vladi, ministrstvu za delo in Ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) izrazili zaskrbljenost nad ravnjo socialnega dialoga v Sloveniji. Pristojne sta pozvali k aktivnemu sodelovanju socialnih partnerjev, so danes sporočili iz slovenskih reprezentativnih sindikalnih central.

"Ne moremo pristati na to, da politične avtoritete v Sloveniji namerno izključujejo socialne partnerje, ne upoštevajo doseženih dogovorov, se izogibajo socialnemu dialogu in spodkopavajo njegove temelje," so med drugim zapisali v pismu, ki so ga podpisali najpomembnejši predstavniki evropskega sindikalizma. Pristojne sta pozvali, da prenehajo s tovrstnimi praksami in se vrnejo k tri desetletja dolgi tradiciji aktivnega sodelovanja socialnih partnerjev pri vprašanjih, povezanih s trgom dela in socialnimi zadevami.

"Ne moremo pristati na to, da politične avtoritete v Sloveniji namerno izključujejo socialne partnerje, ne upoštevajo doseženih dogovorov, se izogibajo socialnemu dialogu in spodkopavajo njegove temelje."

Sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta, sicer že dlje časa opozarjajo na po njihovem zelo zaskrbljujoče in neprimerno stanje socialnega dialoga, predvsem pri pripravi protikoronske zakonodaje. Nazadnje so na to opozorili ob sprejemanju osmega protikoronskega zakona.