Za vstop v Avstrijo obvezen negativen test

To velja tudi za dnevne migrante

© pixabay.com

Avstrija je v boju proti pandemiji covida-19 zaostrila pogoje za vstop v državo. Prvič bo tudi za dnevne migrante obvezen negativen izvid testa na novi koronavirus, testiranje pa bodo morali opraviti enkrat tedensko. Morali se bodo tudi registrirati, je danes sporočil avstrijski notranji minister Karl Nehammer. Nadzor na meji s Slovenijo ostaja.

Za ostale ljudi, ki bodo želeli vstopiti v Avstrijo in ne sodijo med izjeme, bo še naprej obvezen negativen izvid testa na novi koronavirus. Prav tako ostaja obvezna desetdnevna karantena, ki je po novem ne bo več možno skrajšati z negativnim izvidom testiranja po nekaj dneh, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Nehammer je še povedal, da bodo ohranili tudi nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko, podaljšali ga bodo tudi na mejah s Slovaško in Češko. Podrobnosti glede nadzora bo avstrijsko notranje ministrstvo opredelilo v uredbi. Še posebej na Češkem se hitro širi bolj nalezljiva različica novega koronavirusa, je poudaril minister.

V Avstriji so tudi zvišali globe za kršitve pravil o obveznem nošenju zaščitnih mask in vzdrževanju medsebojne razdalje. Po besedah ministra Nehammerja bo kazen ob tovrstnih prekrških namesto dosedanjih 25 oz. 50 evrov znašala 90 evrov.

Avstrijski notranji minister je napovedal tudi poostren nadzor v smučarskih središčih, s čimer naj bi preprečili nezakonito oddajanje in najemanje turističnih namestitev.

Avstrijski minister za šolstvo Heinz Fassmann pa je danes pojasnil podrobnosti glede pouka po zimskih počitnicah, ko se bodo avstrijski otroci vrnili v šolske klopi. Kot je dejal na novinarski konferenci, bodo nova pravila veljala najmanj do velike noči.

Avstrijski notranji minister je napovedal tudi poostren nadzor v smučarskih središčih, s čimer naj bi preprečili nezakonito oddajanje in najemanje turističnih namestitev.

V ljudskih šolah, kar ustreza nižjim razredom devetletke, razredov ne bodo delili. Učenci bodo tako vsak dan hodili k pouku v šole. V višjih razredih bo pouk potekal izmensko. Dvakrat tedensko bodo učence testirali na novi koronavirus. Testiranje bo obvezen pogoj za udeležbo pri pouku. Starejši učenci bodo morali nositi maske FFP2.

V ljudskih šolah bodo testiranja potekala ob ponedeljkih in sredah pod nadzorom učiteljev. Učenci bodo morali v skupnih prostorih nositi zaščitne maske, lahko pa jih bodo sneli, ko bodo na svojem mestu v razredu.

V nižjih razredih srednjih šol bo pouk potekal izmensko v dveh enako velikih skupinah učencev - ena bo v šoli ob ponedeljkih in torkih, druga ob sredah in četrtkih. Tudi v teh šolah bo testiranje ob ponedeljkih in sredah. Ob petkih bosta obe skupini imeli pouk na daljavo. V višjih razredih srednjih šol bo veljal podoben sistem, le da ne bo testiranja. Namesto tega bodo morali dijaki ves čas nositi zaščitne maske FFP2.

Učitelji se bodo morali testirati enkrat tedensko, je pa Fassmann dejal, da razmišljajo o dveh testiranjih na teden tudi zanje, poroča APA.