V pedagoškem procesu ni prostora za spolno nadlegovanje

Podpora članici, ki se je odločila prijaviti spolno nadlegovanje na AGRFT

V Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) odločno stopamo v podporo članici, ki se je odločila prijaviti spolno nadlegovanje na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Vsako zlorabo položaja moči za verbalno, spolno ali fizično nasilje najostreje obsojamo.

Ustvarjalni proces ter druge posebnosti pri delu igralca, s katerim se študentje igre prvič srečajo prav na Akademiji, je že po svoji naravi takšnega značaja, da se od profesorjev zahteva še večja odgovornost in previdnost, saj napačno postopanje v procesih dela lahko privede do nepopravljivih posledic. Izgovor, da gre za študij “občutljive narave”, v nobenem primeru ne sme postati razlog za prestopanje mej!

Prav zaradi občutljivosti in ranljivosti odrskega ustvarjanja je potrebna visoka strokovna usposobljenost pedagoškega kadra. Odgovornost za ustvarjanje varnega okolja v odnosu študent/študentka – profesor/profesorica je na strani profesorjev in celotnega pedagoškega sistema, na njih je, da zaščitijo integriteto študentov in da jim omogočijo kvaliteten študij brez psihičnih ali fizičnih zlorab. Predavatelj v nobenem primeru nima pravice izrabiti svojega položaja za erotiziranje odnosa med profesorjem in študentom.

Zagovarjamo stališče, da v pedagoškem procesu ni prostora za spolno nadlegovanje in izsiljevanje, mizoginijo, šovinizem ter kakršnokoli nespoštovanje človeka in njegovega dostojanstva, še posebej, če to izvaja oseba, ki je na poziciji moči. Prav tako ostro obsojamo vse vrste psihičnega izživljanja in šikaniranja, ki bi se med študijskimi ali rednimi delovnimi procesi lahko pojavili. Takšno ravnanje je nedopustno, in bi ga morali jasno obsoditi na vseh ravneh naše družbe.

Predavatelj v nobenem primeru nima pravice izrabiti svojega položaja za erotiziranje odnosa med profesorjem in študentom.

Od AGRFT in Univerze v Ljubljani pričakujemo jasno opredelitev glede te tematike, podrobnejši pregled, sankcioniranje prijavljenih profesorjev, predvsem pa zaščito žrtev. Vsem študentkam in študentom oziroma vsem žrtvam nasilja, ki nimajo moči, da bi se izpostavili, pa sporočamo, da vam stojimo ob strani, in vam ponujamo pomoč in podporo. Mi smo z vami, niste sami.

#nisisama #jaztudi

Društvo Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI)