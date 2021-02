Vložitev konstruktivne nezaupnice prihodnji teden

Natančen datum bodo po besedah Karla Erjavca določili po sestanku s Koalicijo ustavnega loka (KUL)

Karl Erjavec

© Borut Krajnc

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je za naslednji teden napovedal ponovno vložitev konstruktivne nezaupnice, tokrat z desetimi poslanskimi podpisi. Kot je dejal po sestanku s poslanci, pričakuje, da bo uspešen in da bodo oblikovali novo vlado, obenem pa ga veseli, da "so poslanci stranke DeSUS enotni in da tudi enotno podpirajo konstruktivno nezaupnico".

Natančen datum vložitve konstruktivne nezaupnice bodo po besedah Erjavca določili po sredinem sestanku s Koalicijo ustavnega loka (KUL). Po navedbah nekaterih partnerjev naj bi bila predvidoma vložena prihodnjo sredo.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je v izjavi za medije po sestanku dodal, da Erjavec konstruktivne nezaupnice ne bo vlagal z 42 ali 46 podpisi, pač pa z 10 podpisi, kolikor jih je za vložitev potrebnih po poslovniku. Ob podpisih preostalih strank koalicije KUL bo tudi s strani poslanske skupine DeSUS "določen prispevek", je dejal.

Erjavec namreč ne vidi potrebe, da bi ponovno dokazovali, da ima ta koalicija najmanj 42 glasov. "Prepričan sem, da bo samo glasovanje pokazalo, da ima Koalicija ustavnega loka potrebno večino, da oblikuje novo vlado," je poudaril. Dodal je, da je aktualna vlada manjšinska in nima zadostne podpore.

Kar se tiče ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška, ki kot minister iz kvote DeSUS še vedno ostaja na položaju, pa je odločitev po besedah Erjavca v rokah predsednika vlade Janeza Janše. Takoj po glasovanju o konstruktivni nezaupnici pa namerava prvak DeSUS pogovor opraviti tudi s Podgorškom. V primeru izglasovane nezaupnice bi DeSUS namreč imel predsednika vlade in še eno ministrstvo, ki pa še ni določeno.

Če bi se zgodilo, da konstruktivna nezaupnica ne bi uspela, pa "se bomo pogovarjali o tem, v kakšni funkciji bo naša poslanska skupina oziroma naša stranka", je dodal Jurša. Je pa spomnil, da je sam že dejal, da stranke oz. poslanske skupine v ekstremni opoziciji ne vidi.

DeSUS sicer za zdaj v DZ podpira večino vladnih predlogov zakonov. Prav tako neuradno naj ne bi bilo pričakovati, da bi podprli interpelacije ministrov, ki se obetajo.

Na vprašanje, ali lahko torej Erjavec na glasovanju o konstruktivni nezaupnici pričakuje glasove štirih poslancev DeSUS, pa je Jurša danes odgovoril, da so se danes tako dogovorili.

Če bo Jurša povabljen na pogovor k predsedniku vlade, mu bo odgovoril v skladu z današnjimi razgovori poslanske skupine z vodstvom stranke, je še napovedal.

V petek je sicer Janša dejal, da se bodo morali poslanci DeSUS do srede, ko je sestanek koalicije, izreči, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija "brez kadrovskega razreza v vladi glede na koalicijsko pogodbo".

Podgoršek je v današnjem odzivu za STA glede aktualnega dogajanja v stranki navedel, da bi bil v tej pregreti politični situaciji vsak komentar prezgoden. Je pa poudaril, da tudi v prihodnje ostaja zavezan predvsem strokovnemu delu, ki presega ideološke delitve.

Prvič so poslanci opozicijskih LMŠ, SD, Levice, SAB in del poslancev DeSUS konstruktivno nezaupnico vložili 15. januarja, in sicer z 42 podpisi, a je Erjavec kandidaturo za predsednika vlade nato umaknil. Nekateri poslanci se izredne seje zaradi okužb z novim koronavirusom ali samoizolacije takrat namreč ne bi mogli udeležiti, poslovnik DZ pa tajnega glasovanja zunaj sedeža DZ ne omogoča.