Trump in republikanci v imenu volilnih prevar zbrali 175 milijonov dolarjev

Trump ima zdaj za ohranjanje vpliva nad republikansko stranko na voljo približno 70 milijonov dolarjev

Donald Trump

© Wikimedia Commons

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je skupaj z republikansko stranko v dveh mesecih po predsedniških volitvah 3. novembra s trditvami o volilnih prevarah od donatorjev zbral skupno 175 milijonov ameriških dolarjev, ki se lahko porabijo za politične kampanje in s tem povezane stroške.

Ameriška zvezna volilna komisija (FEC) je sporočila, da je Trumpov odbor za politično akcijo (PAC) "Rešimo Ameriko" vstopil v novo leto z 31,4 milijona dolarjev na računu, republikanski stranki se je nabralo več kot 80 milijonov dolarjev, na dveh drugih skupnih računih pa je še dobrih 63 milijonov dolarjev, od česar je Trumpov PAC upravičen do večine vsote.

Trump ima tako za ohranjanje vpliva nad republikansko stranko na voljo približno 70 milijonov dolarjev, s katerimi lahko podpira določene kandidate in ovira tiste, ki mu nasprotujejo.

Trumpov PAC je doslej zapravil le 200.000 dolarjev povolilnih donacij milijonov Američanov, ki so nasedli njegovim trditvam, da je demokrat Joe Biden na predsedniških volitvah novembra lani zmagal s prevaro. Ti so nasedli so dvakrat, saj je prosil za denar za stroške tožb proti namišljenim volilnim prevaram, za kar so ljudje tudi prispevali denar, večina denarja pa je šla v PAC za politične kandidature.

Nekaj tega denarja je dobil tudi Trumpov odvetnik Rudy Giuliani, ki je sicer želel računati po 20.000 dolarjev na dan za vlaganje tožb in zastopanje Trumpa, plačali pa so mu le 63.423 dolarjev za potne stroške.