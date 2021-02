VIDEO: Sundance: slavila filma CODA in Black Woodstock

Podeljene nagrade na prestižnem filmskem festivalu

CODA

Na ameriškem filmskem festivalu Sundance, ki je potekal prek spleta, je v torek glavno nagrado dobila indie drama CODA o najstnici, ki se trudi preživeti gluho družino. Med dokumentarci pa je zmagal prvenec glasbenika Questlova o festivalu, znanem kot Black Woodstock, ki je potekal leta 1969 v Harlemu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Film CODA, katerega naslov označuje kratico za otroka gluhega odraslega, sledi srednješolki, ki je razpeta med strastjo do glasbe in pomočjo svojim gluhim staršem in bratu. Odigrala jo je Emilia Jones. Film je po navdušenem spletnem odzivu in bitki med distributerji tekom festivala kupil ameriški tehnološki velikan Apple. Zanj je odštel 25 milijonov dolarjev, kar je postalo rekord Sundancea.

OyjuNfTIPiU

Film temelji na francoski komediji Glas družine Belier režiserja Erica Lartigaua iz leta 2014. Heder, ki je kot scenaristka podpisala tri sezone serije Oranžna je nova črna, jo je prestavila v ameriško ribiško mesto Gloucester, skupaj z igralko pa sta se za film naučili uporabljati znakovni jezik. V filmu sicer nastopa več uglednih gluhih igralcev, vključno z Marlee Matlin, dobitnico oskarja za film Otroci manjšega boga režiserke Rande Haines.

Poleg nagrade žirije je drama CODA dobila tudi nagrado občinstva Sundance ter nagradi za režijo in igralsko zasedbo.

Prvenec glasbenika Questlova Summer of Soul (... Or, When The Revolution Could Not Be Televised) o velikem festivalu afroameriške glasbe in kulture, ki se ga je prijel naziv Woodstock temnopoltih in je potekal leta 1969 v Harlemu, pa je prejel nagradi žirije in občinstva za najboljši dokumentarni film.

bexaAHHEyf4

V filmu so uporabljeni še nikoli videni posnetki s koncerta zvezdniških imen, ki se ga je udeležilo 300.000 ljudi. Na njem so med drugim nastopili Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone in Mahalia Jackson, vendar se je glas o dogodku v zgodovini do zdaj večinoma izgubil.

Nagrado žirije za najboljši film iz svetovne kinematografije je dobil Hive režiserke Blerte Basholli o ženski, ki se sama preživlja na patriarhalnem in v vojni uničenem Kosovu. V kategoriji dokumentarcev pa je žirija nagradila animirani film Flee Jonasa Poherja Rasmussena o otroku beguncu iz Afganistana. Film je sredi festivala kupila ameriška družba Neon, distributer južnokorejskega trilerja Parazit, ki je režiserju Boongu Joon-hoju prinesel tako oskarja za film leta kot zlato palmo v Cannesu, še poroča AFP.

7wnrC671pZc

Filmski festival Sundance je soustanovil igralec Robert Redford, običajno pa ga organizirajo v gorskem mestu Park City v zvezni državi Utah. Letos so ga zaradi pandemije covida-19 preselili na splet, kjer so premierno predstavili 72 celovečernih filmov.