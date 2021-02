Če ministrica ne bo upoštevala zahtev dijakov, bodo bojkotirali pouk na daljavo

V dijaški iniciativi Zahtevamo šolo menijo, da bi morala ministrica za šolstvo Simona Kustec z njimi vzpostaviti dialog

Simona Kustec, ministrica za šolstvo

Na ministrstvu za izobraževanje so dijakom, zbranim v iniciativi Zahtevamo šolo, načrtovano srečanje prestavili na 9. februar, zato se ga ne bodo udeležili. So pa ministrstvu poslali svoje zahteve. Če slednje ne bodo izpolnjene, bodo 9. februarja bojkotirali pouk na daljavo.

Dijaki bi se morali namreč danes preko Zooma srečati z državnim sekretarjem na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damirjem Orehovcem. Na srečanju bi govorili o zahtevah, ki so jih dijaki nedavno predali ministrici Simoni Kustec.

Kot so jim odgovorili, sestanka ni bilo mogoče izvesti zaradi nujne seje v parlamentu, je za Kanal A povedal Lars Podkrajšek iz iniciative Zahtevamo šolo.

V iniciativi pričakujejo, da se bo morebitnega bojkota pouka na daljavo udeležilo od 10 do 15 tisoč dijakov in dijakinj.

V iniciativi to razumejo kot pokroviteljski odnos do mladih, prestavitev sestanka na dan napovedanega bojkota pouka pa kot namerno provokacijo. Zato so ministrstvu sporočili, da se sestanka ne bodo udeležili, 9. februarja pa bodo bojkotirali pouk, če njihove zahteve ne bodo izpolnjene.

V iniciativi tudi menijo, da je neprimerno, da ministrica na pogovore z iniciativami ne pride, saj je njeno delo, da dijake podpira in z njimi razvija dialog.

Med drugim v iniciativi zahtevajo šolanje po modelu C ne glede na epidemiološko sliko in prilagoditev mature, želijo pa si tudi boljše komunikacije.