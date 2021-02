Novi začetek za Evropo

Evropska migracijska politika je pogorela. Uresničljivih je pet mogočih rešitev.

Kolesarski protest proti zapiranju Evrope pred migranti v Berlinu 30. januarja letos

Konvencija o statusu beguncev je nastala v odziv na holokavst. Nikoli več, so se leta 1951 zaklinjale vse države podpisnice, svetovna skupnost ljudi ne sme pustiti na cedilu tako, kot je v obdobju nemškega nacionalsocializma pustila Jude. Z razširitvijo te konvencije so na primer nasprotniki sovjetskega režima dobili zatočišče na Zahodu, pregnancem iz Vietnama in Sirije pa je Evropa dala priložnost za novo življenje.