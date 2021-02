»ZDA si morajo vnovič pridobiti zaupanje sveta«

Pogovor z zgodovinarjem Timothyjem Snyderjem o dolgoročnih posledicah Trumpovega obdobja

Le malo ljudi se tako dobro spozna na totalitarne sisteme kot Timothy Snyder.

Timothy Snyder je predavatelj zgodovine na univerzi Yale in raziskovalec na Antropološkem inštitutu na Dunaju. Sodi med vodilne strokovnjake za totalitarne režime 20. stoletja. Pred kratkim je objavil esej American Abyss (Ameriško brezno), v katerem opisuje zdrs dela republikanske stranke v antidemokratične vode, lani pa knjigo o ZDA med koronsko krizo Our Malady (Naša tegoba). Le malo ljudi se tako dobro spozna na totalitarne sisteme kot Snyder. V pogovoru pojasnjuje, zakaj je spodletel poskus prevrata v Združenih državah Amerike, katere so Trumpove dobre lastnosti in ali se bodo republikanci zdaj razcepili na skrajne in zmerne.

Gospod Snyder, bi novi predsednik Joe Biden lahko poskrbel, da bi Združene države Amerike Trumpovo obdobje pustile za sabo kot moraste sanje?