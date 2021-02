Draga Mia, dragi dekleta in fantje

Pismo zlorabljenim otrokom, ki bi lahko bili moji

Mia Skrbinac v predstavi Vranja vrata v ljubljanskem MGL

© Peter Giodani

Draga Mia, dragi dekleta in fantje, tako mi je žal za vse, kar se vam dogaja. Ne samo za zlorabe, ampak tudi za težo, ki jo prinaša javno razkrita intima. Ne delam si utvar, da se je to zgodilo samo Mii. Na podlagi lastnih izkušenj sem prepričana, da vas je več, pa ne le na akademiji. In da niste zgolj žrtve neprimernega spolnega vedenja. Obstaja veliko vrst zlorabe in izdanega zaupanja. V mladosti je človek lahka tarča. Ne predstavljam si, kakšna stiska ali mladostna norost te pripravi do tega, da stopiš pred javnost z najbolj bolečimi izkušnjami in zahtevaš spremembe v družbi. Ne odškodnino ne maščevanje. Kakšen pogum. Kakšno noro zaupanje v družbo imate, da verjamete v spremembe. In to v takšnih težkih časih. Le kdaj sem sama izgubila to vero? Sem jo mogoče samo založila?