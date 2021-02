Koristnost nekoristnega v času epidemije

Sedem kratkih razmišljanj izpod digitalnega peresa nekega nekoristnega slovenskega prosvetarja

Gregor Deleja na istem mestu pred letom in po

© Uroš Abram

Ko sem nekaj dni pred rokom za oddajo v tole pisanje vnašal še zadnje popravke, je v šolskem prostoru spet završalo. Vlada ni dala soglasja k razpisu za vpis v prihodnje študijsko leto oziroma si je vzela predvidoma še sedem dni za strateški posvet pristojnega odbora, saj gre vendarle za prihodnost slovenskega naroda. Izbrisal sem celotno besedilo, ki je nastajalo približno toliko časa, kolikor ga za pripravo strateških usmeritev na področjih trga dela in visokega šolstva potrebuje naše poglavarstvo, osramočen, ker je v sedmih dneh nastalo le slabih 20 tisoč znakov na temo strpnosti, svobode in koristnosti upanja in ne bistveno usodnejši dokument, pa ponižan, ker v tem slabem letu epidemije še vedno nisem sposoben razumeti vse globine in simbolike števila sedem … Števila dni, potrebnih za božje stvarjenje sveta, števila smrtnih grehov pa sedemdnevnih incidenc in odlokov, da o novih standardih učinkovitosti vladarjev niti ne izgubljam besed. Namreč tistih, ko ena sama rimska depeša v manj kot sedmih dneh iz že tako potrganih jader stare barke slovenske kulture odpihne še zadnjo sapico, ki je v stoletjih pred tem našemu narodu dala preživeti čase bojev za boga, cesarja, domovino, čase, ki so boga, cesarja zamenjali z maršalom, čase, ki so nam utrli pot do osamosvojitve … Nedavno je gospa trčila ob tvitajoče čeri, kjer zdaj, upajoč na spravo, klavrno čaka reš(utop)itve in v svet vedno tišje hlipa zlajnana, osovražena gesla polpretekle zgodovine Kultura in prosveta, to naša bo osveta.