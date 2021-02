Zaradi zavajanja o izidu volitev vložene nove odškodninske tožbe

2,7 milijarde težka tožba proti odvetnikoma nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Rudyju Giulianiju in Sidney Powell ter televiziji Fox News

Rudy Giuliani

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Tehnološko podjetje s Floride Smartmatic, ki je prispevalo stroje za štetje glasov na predsedniških volitvah v Los Angelesu, je v četrtek vložilo tožbo proti odvetnikoma nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Rudyju Giulianiju in Sidney Powell ter televiziji Fox News. Od toženih zahteva 2,7 milijarde dolarjev zaradi laganja o volitvah.

Podjetje navaja, da so toženi širili laži, da je Smartmatic sodeloval pri ponarejanju glasov v prid demokrata Josepha Bidna proti Trumpu. Smartmatic je imel svoje stroje za štetje glasovnic sicer le v Los Angelesu.

Podobne tožbe je že pred tem vložilo podjetje Dominion, ki je na lanskih predsedniških volitvah prispevalo stroje za štetje glasovnic v 24 ameriških zveznih državah.

CUE61hWUKNU

Tožba na 285 straneh, vložena na državnem sodišču v New Yorku, dokumentira, kaj vse so toženi trdili po volitvah brez dokazov in s tem škodovali podjetju.

Televizija Fox News je objavila 13 prispevkov o podjetju Smartmatic, ki naj bi ponarejalo glasove v Los Angelesu. Voditelj Fox News Lou Dobbs je na primer 10. decembra trdil, da je Smartmatic polnil svoje stroje z glasovi za Bidna skozi nekakšna zadnja vratca stroja in to opredelil kot "ogromen kiber Pearl Harbor". "Zgodba je bila debela laž, vendar se je dobro prodajala," navaja tožba.

Poleg Dobbsa se v tožbi omenjata še voditeljici Jeanine Pirro in Maria Bartiromo, ki bi naj z izmišljotinami o volitvah preprečevali beg Trumpovih gledalcev s televizije Fox News k drugim televizijam, kot sta Newsmax in One America News Network. Televizija Fox News se je Trumpovim volivcem hudo zamerila, ker je na volilno noč Bidna razglasila za zmagovalca v Arizoni, preden so to storili drugi mediji.

Televizija Fox News je objavila 13 prispevkov o podjetju Smartmatic, ki naj bi ponarejalo glasove v Los Angelesu. Voditelj Fox News Lou Dobbs je na primer 10. decembra trdil, da je Smartmatic polnil svoje stroje z glasovi za Bidna skozi nekakšna zadnja vratca stroja in to opredelil kot "ogromen kiber Pearl Harbor". "Zgodba je bila debela laž, vendar se je dobro prodajala," navaja tožba.

Smartmatic trdi, da je negativna kampanja Trumpovih odvetnikov in medijev povzročila takojšnje negativne posledice. Vodilni in njihovi družinski člani so začeli dobivati grožnje s smrtjo, ogrožene so bile pogodbe s strankami, izguba dobička naj bi znašala 690 milijonov dolarjev v petih letih, podjetje pa je moralo nemudoma porabiti 4,7 milijona dolarjev za obrambo pred računalniškimi napadi.

CIlRfPH7qug

Tako kot vsaka dobra teorija zarote tudi kritike na račun Smartmatica gradijo na nekaterih dejstvih. Glavni izvršni direktor Smartmatica Anthony Mugica je po rodu iz Venezuele, kjer je imel pred desetletji pogodbe za vodenje elektronskih volitev z vlado pokojnega Huga Chaveza.

Nekdanja Trumpova odvetnica Sidney Powell je med drugim trdila, da je volilne stroje v korist demokratu Josephu Bidenu priredil Chavez, pri čemer ji očitno ni nihče pojasnil, da je nekdanji predsednik te države že več let mrtev.

Smartmatic zastopa odvetnik Erik Connolly, ki je znan po uspešni tožbi televizije ABC v imenu ameriške mesne industrije za 177 milijonov dolarjev odškodnine zaradi poročanja o izdelovanju hamburgerjev iz roza sluzi.

l3MLdAJOWFs