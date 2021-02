Počivalšek: »Če ne bomo odgovorni, se lahko stvari spet hitro obrnejo na slabše«

Minister za gospodarstvo prihodnji teden teden napovedal odprtje nekaterih trgovskih in servisnih dejavnosti. Pogoj za to je, da se zaposleni v teh dejavnostih enkrat tedensko testirajo.

Prihodnji teden se bodo v prvi fazi dodatnega sproščanja ukrepov na gospodarskem področju odprle vse trgovine in servisne dejavnosti do 400 kvadratnih metrov, je ob robu današnjega obiska Haloz napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Pogoj za to je, da se zaposleni v teh dejavnostih enkrat tedensko testirajo.

Počivalšek je v Podlehniku povedal, da ga veseli, da so po dveh dneh intenzivnih razprav na vladi prišli do tega, da so se odločili najprej na celotnem območju Slovenije odpreti vrtce in prvo triado osnovnih šol, kar je prvi korak k normalizaciji življenja.

Ob tem je opozoril, da moramo vsi skupaj še naprej paziti na to, da bomo s spoštovanjem ukrepov pripeljali do tega, da se epidemiološke razmere izboljšajo in da bo število novo okuženih začelo še bolj padati. "Zavedati se moramo, da je ob sproščanju šol treba biti izredno previden tudi pri sproščanju gospodarskih aktivnosti," je dodal minister.

Po četrtkovem večernem pogovoru s predstavniki gospodarskih zbornic na Brdu so skupaj sprejeli odločitev, da v prvi fazi naslednji teden odprejo vse trgovine in servisne dejavnosti v prostorih do 400 kvadratnih metrov, ob pogoju, da se bodo zaposleni v teh dejavnostih enkrat tedensko testirali.

Počivalšek želi, da bi gospodarstveniki takšno iniciativo sprejeli pozitivno, saj je treba biti odgovoren do zdravja in previdno pripeljati trenutne razmere do tega, da bomo lahko vsi skupaj spet končno normalno zaživeli.

Kot je še dodal minister, bo odlok o tem sprejet tekom današnjega dne na dopisni seji vlade, hkrati pa si želi, da bi s tem vsi skupaj korakoma šli v smeri normalizacije. "Vendar pa, če ne bomo odgovorni, se lahko stvari spet hitro obrnejo na slabše," je posvaril minister in dodal, da bo stroške testov pokrila država, organizacijsko pa bodo v sodelovanju z gospodarstvom stvari rešili na način kot so to naredili z zaposlenimi v šolstvu.

Da je vlada na četrtkovem sestanku napovedala sprostitev večine gospodarskih dejavnosti, je za STA že v četrtek zvečer povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) Branko Meh in dodal, da so predstavniki gospodarstva z dogovorjenim zadovoljni.