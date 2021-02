»Vrtci in šole zelo dobro spoštujejo vse ukrepe za zajezitev okužb«

Inšpektorat za šolstvo in šport je od sredine oktobra do danes v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja opravil 1435 nadzorov

© Borut Krajnc

Inšpektorat za šolstvo in šport je od sredine oktobra do danes v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja opravil 1435 nadzorov, pri čemer večjih odstopanj ni ugotovil. "Nasprotno, v zadnjem obdobju ugotavljamo, da so zelo dobro pripravljeni in spoštujejo vsa priporočila in ukrepe za zajezitev okužb," pravi glavni inšpektor Simon Slokan.

Kot je na vladni novinarski konferenci povedal Slokan, se med starši in zaposlenimi v vrtcih in šolah še vedno pojavljajo tudi vprašanja, kdaj in kje je obvezna zaščitna maska. Maske so po njegovih besedah obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih, pri čemer za vrtce in šole obstajajo nekatere izjeme. Maske tako niso obvezne za otroke do dopolnjenega 6. leta ter za učence, ko so v matičnem oddelku. Niso obvezne tudi za vzgojitelje in pomočnike ter učitelje do 5. razreda pri neposrednem opravljanju dela z otroki.

Še naprej pa so maske obvezne v skupnih prostorih, kot so jedilnica, zbornica, sanitarije. "V kolikor otrok v šolskem prostoru ne bo nosil maske, ne samo da ga izpostavljate možnostim okužbe, ampak ste lahko tudi odgovorni za prekršek," je sporočil staršem.

Poudaril je, da odgovornost za spoštovanje ukrepov ni le na plečih ravnateljev, ampak svoj del odgovornosti nosi vsakdo, ki prihaja v sistem vzgoje in izobraževanja. "Dejstvo namreč je, da je ravnatelj odgovoren za sistemsko in organizacijsko pripravo dela ter posledično tudi predvidenih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje za prenos okužbe, a če posameznik priporočil ne upošteva, jih ignorira ali jih celo namerno krši, ne moremo pričakovati, da bo ravnatelj za to prevzel odgovornost," je dejal.

Prepričan je, da si vsi želimo, da se šole v čim večji meri odprejo čim prej, "zato moramo vsi skupaj narediti še določene korake". Pozval je k upoštevanju navodil in ukrepov.

Zamejski Slovenec, odvetnik Damijan Terpin je na novinarski konferenci predstavil svojo osebno izkušnjo o zapiranju šol v Italiji. Kot je povedal, so v naši sosednji državi vse šole prvič zaprli po lanskih pustnih počitnicah, 27. februarja, pouk pa se je takrat preselil na daljavo. Zaprte so ostale vse do konca šolskega leta, 12. junija, maturantje pa so maturo opravljali v zmanjšanem obsegu na način, da so izpite opravljali zgolj ustno, brez pisnih nalog.

Šole so znova odprli po 14. septembru. Kmalu nato se je epidemiološki položaj v državi poslabšal, zato je vlada konec oktobra zaprla srednje šole, osnovne šole pa so ostale odprte do danes. Srednje šole so bile zaprte do 1. februarja, od takrat pa pouk za srednješolce poteka nekaj dni na daljavo, nekaj dni pa v šolah, je dejal.

Povedal je še, da hči, ki obiskuje prvi letnik fakultete, hodi na predavanja, vendar to velja samo za prve letnike, in sicer tako, da jih polovica en teden predavanja posluša na fakulteti, naslednji teden pa od doma.