FOTOGALERIJA: Samooklicani vladar Trga republike

Protestna akcija Ustavimo virus janšizma

© Gašper Lešnik

V središču Ljubljane so se včeraj ob 19. uri na shodu zbrali protestniki in protestnice, ki so s kolesi krožili po Trgu republike. "V času, ko prebivalke in prebivalci Slovenije ne smemo prestopati mej lastnih občin, otroci in dijaki ne smejo prestopati vhodov šole ter se nam vedno znova postavlja nove meje in omejitve, pa je ta vlada prestopila popolnoma vse meje. Prestopili so meje med demokracijo in diktaturo, med stroko in politično samovoljo, med svobodo izražanja in cenzuro ter med zdravim razumom in povsem očitno represijo," so zapisali v protestni ljudski skupščini.

Več utrinkov v fotogaleriji Gašperja Lešnika, Janeza Zalaznika in Boruta Krajnca.