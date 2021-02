Tega ne odtehta noben denar ali dodatek

Odprto pismo Sindikata delavcev v zdravstveni negi predsedniku vlade in ministru za zdravje ter vsem pristojnim ministrstvom in strokovnim službam

Spoštovani! Obračam se na vas, in sicer tokrat ne zgolj kot predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS), temveč tudi kot zaposlena medicinska sestra na primarnem nivoju ter obenem kot državljanka Republike Slovenije, ki ji ni vseeno.

Moje trenutno delovno mesto je v COVID-19 ambulanti, natančneje v administraciji pri jemanju brisov, opravljanju pregledov ipd. Nedvomno ste že seznanjeni z opisi, do kakšnega kaosa in praktično kolapsa sistema je privedla zahteva po obveznem testiranju dnevnih migrantov, ki sicer delajo v tujini, pri nas pa plačujejo dohodnino in imajo večinoma pri nas urejeno tudi urejeno zdravstveno zavarovanje pri nas. Ne le, da se je že avstrijska vlada odločila za tedensko testiranje brez vnaprej jasnih navodil; takoj za tem je tudi slovenska vlada sprejela odlok o tem, da je za vrnitev v Slovenijo potreben negativni test na COVID-19.

Neposredna posledica navedenega je, da prebivalci zadnja dva dneva kličejo na vse možne in nemožne telefonske številke zdravstvenih domov po Sloveniji, tudi dežurne in urgentne ambulante. Klici oziroma pogovori so vse prej kot kratki in prijetni, kar je po svoje sicer tudi razumljivo, saj so včeraj ob vračanju prek meje domov mnogi naši državljani prejemali odločbe o karanteni, ker niso imeli opravljenega negativnega testa. Ob tem je treba poudariti tudi to, da je vlada Avstrije vsaj zamaknila začetek veljave odloka na 10. februar in da se pri njih že organizira brezplačno testiranje.

Očitno je nepomembno, ali smemo morda tudi mi biti upravičeni do svojega zasebnega življenja, zdravja, družine ali prostega vikenda.

Pri nas pa se nadaljuje sprejemanje ukrepov ali sproščanje le-teh po znanem vzorcu – spet z danes na jutri, brez jasne strategije, kakršnegakoli načrta ali navodil nam, izvajalcem, ki moramo vse to izvedeti iz medijev ali od (upravičeno) razjarjenih in obupanih čezmejnih delavcev. No, v petek ob 15.00 uri smo sicer dobili dopis z Ministrstva za zdravje, da imajo veliko klicev iz zdravstvenih domov in da naj se vsak organizira po svoje, ter da gre v primeru dnevnih migrantov za tržno dejavnost??!

Toda zgolj s tem se vsa zgodba oziroma zmeda vseeno še ne konča, saj je vlada napovedala odprtje trgovin in ostalih storitvenih dejavnosti že v torek takoj po prazniku. Obupanim klicem dnevnih migrantov se tako pridružujejo trgovke in drugi posamezniki, ki bodo po dolgem času spet lahko delali. V torek zjutraj pa naj imajo ob prihodu v službo že opravljen negativni test na COVID-19 …

In zdaj vas kot zaposlena in kot predsednica SDZNS sprašujem: kdo smo mi, izvajalci vsega tega?! Smo res tako ničvredni, da si pred sprejetjem in uveljavitvijo vseh teh "nebuloz" ne zaslužimo niti, da bi nas nekdo s tem vsaj seznanil in poučil, kako zadeve ustrezno izpeljati?

Tudi vodstva zavodov so prepuščena sebi in zato prihaja do različnih praks v posameznih zavodih, kar ni niti prav niti pošteno do ljudi, ki so lahko zgolj še bolj zmedeni in jezni, posledice tega pa spet »pokasiramo« mi, nič krivi in že tako preobremenjeni izvajalci na terenu.

Vlade posameznih držav se vnaprej dogovorite glede ukrepov, jih jasno skomunicirajte in nato naj le-ti veljajo obojestransko za vhod in izhod iz države znotraj EU. Tudi za vse druge dejavnosti znotraj naših meja sprejmite razumne in izvedljive ukrepe, ki jih bomo izvajalci lahko tudi izpeljali (ne pa, na primer, tako, kot ste to naredili v primeru šol in vzgojnovarstvenih zavodov, ko smo bili prav tako čez vikend vrženi v organizacijo testiranj in prepuščeni sami sebi. Tudi ta testiranja smo sicer izpeljali, znova na račun naše prilagodljivosti in požrtvovalnosti, saj nas zaposlenih v zdravstveni negi nikoli nihče ne vpraša, ali hočemo, zmoremo ali želimo. Očitno je nepomembno, ali smemo morda tudi mi biti upravičeni do svojega zasebnega življenja, zdravja, družine ali prostega vikenda. Tega ne odtehta noben denar ali dodatek, sploh ob pritiskih in žalitvah, ki smo jih po krivičnem deležni v zadnjem času.

Slavica Mencingar, predsednica SDZNS