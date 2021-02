KUL za tajno glasovanje na daljavo

Pred vložitvijo konstruktivne zaupnice bodo stranke Koalicije ustavnega loka (KUL) poskusile še s predlogom sprememb poslovnika državnega zbora

© Franco Juri

Pred vložitvijo konstruktivne zaupnice bodo stranke Koalicije ustavnega loka (KUL) poskusile še s predlogom sprememb poslovnika državnega zbora (DZ), s katerimi bi poslancem omogočili tajno glasovanje na daljavo. Pred poslanci bo tudi predlog za spremembo meja volilnih okrajev, predlog zakona o demografskem skladu ter razprava o posledicah dolgotrajnega zaprtja šol.

Pred odločanjem DZ o konstruktivni nezaupnici vladi premierja Janeza Janše, ki naj bi jo z desetimi poslanskimi podpisi vložili v sredo, so poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB predlagale spremembe parlamentarnega poslovnika. Stranke KUL so namreč v DZ enkrat že vložile konstruktivno nezaupnico, a je kandidat za mandatarja Karl Erjavec soglasje umaknil, ker nekateri podpisniki iz epidemioloških razlogov ne bi mogli glasovati v DZ.

S spremembami poslovnika pa želijo omogočiti tajno glasovanje poslancev na daljavo, ko zaradi okužbe s covidom-19, izolacije ali karantene ne smejo oz. ne morejo zagotoviti fizične navzočnosti v DZ. Omogočili bi tudi sklic rednih, in ne le izrednih sej na daljavo. Po predlogu bi poslanci lahko tajno glasovanje opravili na domu ali na drugem dogovorjenem mestu.

Za sprejem sprememb je potrebna dvotretjinska večina v DZ, ki pa sodeč po dosedanjih stališčih poslanskih skupin ni zagotovljena. Komisija za poslovnik se bo sicer so predloga opredelila v torek.