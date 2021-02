Slovenski pisatelji zaradi ukrepov Janše ne bodo sodelovali ob obletnici osamosvojitve

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) poziva slovenske parlamentarce, da prekinejo sodelovanje z vlado in s tem razklenejo obroč strahu in izsiljevanja, ki jih vedno bolj, tako kot slovensko družbo, omejuje in uničuje

Z Društva slovenskih pisateljev (DSP) so sporočili, da zaradi nedavnih ukrepov predsednika vlade Janeza Janše, da preko urada za komuniciranje prepove javno nastopati nekaterim funkcionarjem vlade, ne bo sodelovalo na dogodkih, ki so načrtovani ob 30-letnici države.

"DSP, ki je dalo slovenski osamosvojitvi temelj za nastanek slovenske države pred 30 leti in je bilo vključeno tudi v začetke priprav za obeleženje te čudovite obletnice, ki jo vodi predsednik slovenske države Borut Pahor, ne bo sodelovalo ob dogodkih, ki so načrtovani ob tej priložnosti," so v sporočilu za javnost ob kulturnem prazniku zapisali v upravnem odboru DSP.

Odločitev na društvu utemeljujejo s tem, da je predsednik vlade tako ali tako prevzel vse vzvode oblasti. "Ne gre samo za vodenje države, pač pa jo zapira v kletko enoumja. Postal je edini govorec resnice o stanju v državi na vseh področjih. S tem je zamajal temelj demokracije - do svobode govora in pravice državljanov do pravih informacij," so zapisali v DSP.

"Zato pozivamo vse slovenske parlamentarce, da se temu odločno uprejo in prekinejo sodelovanje z vlado in s tem razklenejo obroč strahu in izsiljevanja, ki jih vedno bolj, tako kot slovensko družbo, omejuje in uničuje. Zaradi dejanj predsednika vlade se v slovenski družbi vzpenja grozljiva spirala strahu in molčečnosti. Za upor zoper takšna dejanja ni potreben pogum, potrebno je samo slediti cilju in resnici, ki smo jima vsi zavezani - dobrobit državljanov in države Slovenije," piše v njihovem sporočilu za javnost.

Ob tem upravni odbor DSP tudi od drugih vodij institucij v državi na vseh področjih, v gospodarstvu, sodstvu, tožilstvu, policiji in drugod, pričakuje, "da snamejo vsiljene maske molčečnosti in javno in nedvoumno zastopajo resnico o stanju na svojem delovnem področju in državljane Republike Slovenije redno in pošteno obveščajo o stanju, ki definira naše skupno življenje in delo v Sloveniji".