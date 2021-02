»Sanjaj, kot da boš živel večno. Živi, kot da boš umrl danes.«

Mineva 90 let od rojstva Jamesa Deana

James Dean

© Wikipedia

Mineva 90 let od rojstva ameriškega igralca Jamesa Deana, ki je kljub le nekaj filmskim vlogam obveljal za zvezdniški idol ter simbol uporniškega, tragičnega in večno mladega junaka. Vse to je upodabll v filmu Upornik brez razloga režiserja Nicholasa Raya, v katerem je ustvaril prototip nerazumljenega mladeniča, ki se ne znajde v svetu odraslih.

James Dean se je rodil leta 1931 v Marionu v ameriški zvezni državi Indiana. Leta 1949 se je preselil v Los Angeles in pozneje v New York. Dve leti je študiral igralstvo, potem pa začel nastopati v New Yorku. Leta 1951 je dobil prvo manjšo vlogo v vojni drami Fixed Bayonets! režiserja Samuela Fullerja.

GX0yzo8UlE8

Leta 1952 se je uspešno udeležil avdicije Actors Studia Leeja Strasberga. Šola je učila, da se igralec pri vživljanju v vlogo opira na svoja doživetja in spomine. Igral je tudi na broadwayskih odrih in v več televizijskih serijah, med drugim tudi ob poznejšem predsedniku ZDA Ronaldu Reaganu v epizodi The Dark, Dark Hours (1954). Glavno vlogo je odigral v prvem celovečercu Vzhodno od raja (1955) v režiji Elie Kazana, posnetem po romanu Johna Steinbecka. V filmu je upodobil nemirnega in samosvojega fanta.

IqVoIQ5UsT8

V filmu Upornik brez razloga (1955) o razmerah med mladimi na robu družbe je ustvaril prototip nerazumljenega mladeniča, ki se nenehno upira vsem, predvsem pa zavrača malomeščanske vrednote. Tudi v filmu Velikan (1956), posnetem po romanu Edne Ferber, je upodobil posebneža.

AnQ5CPEMjPI

Premiere filmov Upornik brez razloga in Velikan v režiji Georgea Stevensa z Elizabeth Taylor in Rockom Hudsonom ni dočakal kot tudi ne dveh nominacij za oskarja. V avtu, s katerim se je udeleževal cestnih dirk, je blizu kalifornijskega Salinasa septembra leta 1955 umrl v prometni nesreči.

elMP6PqGBo0

Bil je prvi, ki je bil posthumno nominiran za oskarja za najboljšega igralca in ostaja edini z dvema posthumnima nominacijama za zlati kipec. Ameriški filmski inštitut ga je uvrstil na 18. mesto 100 zvezdnikov zlate dobe Hollywooda.

Prizor iz filma Velikan

Postal je popkulturna legenda, ki označuje mladost, hitrost in upor in ki jo povzema njegova slavna izjava: "Sanjaj, kot da boš živel večno. Živi, kot da boš umrl danes."