»V ligi NBA skrbimo za vaše zdravje in vaš denar«

Kljub skrb vzbujajoči epidemiološki sliki v ZDA, je liga NBA brez večjih pretresov poskrbela za uspešen zaključek sezone

Košarkarska liga NBA je v lanski sezoni postregla z receptom za nemoteno organizacijo športnih dogodkov v času pandemije. Kljub skrb vzbujajoči epidemiološki sliki v ZDA, je liga NBA brez večjih pretresov poskrbela za uspešen zaključek sezone v t. i. mehurčku v Orlandu. Igralci, trenerji ter drugo spremljevalno osebje se je ob upoštevanju epidemioloških ukrepov uspešno izoliralo od preostanka države in v posebnih okoliščinah sezono spravilo pod streho. Tako liga NBA kot klubi niso utrpeli dodatnih finančnih izgub. V primeru ne-zaključka sezone bi liga ostala brez 1,5 milijarde dolarjev iz naslova TV pravic, oglaševanja itd.

Vzpostavitev mehurčka pa ima svojo ceno. Liga NBA je v sporočilu za javnost navedla, da je bil strošek organizacije mini zaključnega turnirja, kjer je vsaka ekipa odigrala po 8 tekem za razvrstitev ter tekme končnice, visok. Skupni stroški igranja v mehurčku so ligo stali približno 120 milijonov dolarjev. S tem "visokim" vložkom si je torej liga NBA zagotovila kar poldrugo milijardo dolarjev, ki bi jo sicer izgubila, če sezone ne bi dokončali.

Najvišjo ceno so zagotovo plačali košarkarji. Ti so bili namreč vsaj mesec dni odtujeni od družin, saj je bilo vsakršno druženje v Orlandu strogo prepovedano. Posamezni košarkarji, ki so igrali za zmagovalne ekipe in so posledično napredovale v končnici, so se morali otrokom in partnerkam odreči za več kot 80 dni. V izogib ponovni prekinitvi košarkarske sezone in vzpostavljanju novih mehurčkov, so v ligi NBA pripravili nov, zelo obsežen zdravstveni protokol, ki predpisuje pravila igre na področju preprečevanja širjenja okužbe.

Zdravstveni protokol lige NBA določa praktično vse: redna testiranja za vse sodelujoče, način sledenja okužbam, protokol za pripravo na tekmo, protokol po tekmi ter tudi čas, ki ga mora okuženi košarkar preživeti v izolaciji.

Liga NBA se je v imenu varovanja zdravja košarkarjev, v bistvu pa predvsem zaradi lastnega finančnega interesa, odločila za strog in drakonski pristop k testiranju vseh udeležencev. Zgolj zdravi košarkarji ligi prinašajo denar. Vsak košarkar je lahko testiran večkrat na dan, njihovi družinski člani ali prijatelji, s katerimi so v stiku v prostem času, pa so testirani dvakrat tedensko. Teste vsakodnevno opravljajo tudi člani strokovne ekipe in novinarji.

Na posamezne košarkarske tekme so se tudi vrnili navijači, seveda v zelo omejenem številu. AmericanAirlines Arena, kjer domuje Miami Heat Gorana Dragića in lahko sprejme 19.600 gledalcev, je konec januarja sprejela manj kot 2.000 navijačev. Kljub temu so navijači na tribunah prej izjema, kot pravilo. Dejstvo, da se situacija ne bo hitro vrnila v »normalnost«, predstavlja tudi veliko število odpovedanih oz. preloženih tekem. Do vključno 7. februarja je bilo preloženih že 24 dvobojev. Liga NBA tekme preloži v primeru, ko posamezno moštvo nima na voljo vsaj 8 zdravih igralcev. Med zdrave igralce spadajo vsi košarkarji, ki niso poškodovani, okuženi ali niso v sistemu za sledenje okužb.

Liga NBA in sindikat igralcev lige NBA sta 12. januarja sprejela dodatne predpise. Ti naj bi dodatno zaščitili zdravje igralcev, ki se morajo zdaj vsak dan testirati - tudi v dnevih, ko nimajo tekem. Tobias Harris, košarkar Philadelphije 76ers, je v nedavnem intervjuju potarnal, da jim vsakodnevno testiranje, tudi več kot enkrat na dan, povzroča številne preglavice. Sam živi več kot pol ure vožnje od trening centra, kjer njegovo moštvo opravlja testiranja. Zato mu opravek obveznega testiranja na prost dan vzame več kot uro časa. Ta čas bi lahko preživel v družbi družine ali pa ga namenil za regeneracijo po napornih tekmah. Ampak v primeru, da se ne bi vsakodnevno testiral, bi izgubil del plače in bi tudi lahko prejel kazen s strani lige.

Kontradiktornost zdravstvenega protokola lige NBA pa je pokazal primer Kevina Duranta. Ta je 5. februarja izpustil tekmo s Torontom zaradi domnevne okužbe bližnjega stika. Pred tekmo je bil rezultat testiranja bližnjega stika "nedokončen", zato je Durant po ogrevanju moral zapustiti parket. Čez približno 30 minut se je vrnil na parket v prvi četrtini tekme. Nato je sredi tretje četrtine prejel vest, da je oseba, s katero naj bi bil v bližnjem stiku, pozitivna na koronavirus. Durant je nemudoma moral zapustiti parket in odditi v samoizolacijo.

Nič posebnega, bi lahko rekli, liga NBA zgledno skrbi za zdravje svojih košarkarjev. Ampak prav v primeru Durant se kaže vsa absurdnost zdravstvenih protokolov. Durant je v zadnjih 24 urah oddal kar 3 negativne teste na covid-19, od tega sta bila dva PCR testa. Košarkar pa je že spomladi prebolel covid-19.

Durantovo razočaranje nad odločitvijo vodstva lige NBA je bilo razvidno iz tvita po tekmi, kjer je preprost zapis "Free me" lepo povzel košarkarjev občutek ujetosti. V sporočilu za javnost so iz lige NBA sporočili, da morajo še preveriti, ali je Durant res bil v bližnjem stiku z okuženo osebo.

Primer Durant kaže, da ligo NBA zanima zgolj fizično zdravje košarkarjev, saj le telesno zdravi košarkarji omogočajo zaslužek. Psihično stanje in mentalno zdravje, ki je v takih primerih močno na preiskušnji, pa jih niti najmanj ne zanima. Dovolj je, da lahko košarkarji skačejo in tečejo po parketu, četudi imajo ob tem razne psihične težave, za katere pa NBA ne predvideva posebnih programov. Na NBA igralce se gleda kot na sijoče produkte, ki za zabavo (ok, in dobro plačo) igrajo 82 tekem na sezono, prejemajo najdražja prehranska dopolnila ter najboljše osebne trenerje, a njihovo mentalno zdravje je še vedno tabu. To pač ne bi dodalo ničesar k popularnosti najmočnejše lige na svetu.

